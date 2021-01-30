Oyuncu Doğa Rutkay ile evli olan Kerimcan Kaval, oyuncunun sık sık yapığı paylaşımların ardından merak konusu oldu. Peki Doğa Rutkay'ın eşi Kerimcan Kamal kimdir? Kaç yaşında ? Mesleği nedir? İşte detaylar...

DOĞA RUTKAY'IN EŞİ KERİMCAN KAMAL KİMDİR?

Kerimcan Kamal, 1971 yılında dünyaya gelmiştir. Televizyoncu, gazeteci ve yazar Kerimcan Kamal ilk olarak Kanal D ve Star TV ekranlarında yer almıştır. Daha sonra Kanaltürk’ün kuruluşunda yer almış, Skyturk 360’ta Zuppe isimli sohbet programını sunmuştur.

2014 yılında oyuncu, tiyatrocu Doğa Rutkay ile evlenen 49 yaşındaki Kerimcan Kamal, Güzel Kaybedenler isimli bir kitaba imzasını atmıştır. Çiftin evliliğinden Piraye, Rutkay Kerim adında ikiz bebekleri vardır. Kerimcan Kamal Çeşme’de bir butik işletmeye başlamıştır.

KERİMCAN KAMAL'IN KİTAPLARI

*Diğer Yüzüm

*Güzel Kaybedenler

*Karşı