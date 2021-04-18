SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı'ndan denetim! Kısıtlamayı kötüye kullanan personellere idari ceza!Eren-7 Mercan Munzur operasyonu! Tunceli’de teröristlerin kullandığı 8 sığınak imha edildiING Basketbol Süper Ligi 29. haftada TOFAŞ, Darüşşafaka karşılaşmasıPaşinyan’a sert tepki! Ermeni askerin mezarına çiçek bırakmasına izin verilmediİzmir’de vahşi cinayet! Annesinin eski kocasına kurşun yağdırdıKısıtlamayı delip scooter ile şehir turu yaptılarKuyuya düşen yavru kedinin yardımına itfaiye ekipleri koştuMahsun Kırmızıgül duyurdu: Usta oyuncu Erol Demiröz hayatını kaybettiSON DAKİKA! Fenerbahçe Öznur Kablo, Sopron Basket'i mağlup etti!Ruhsatsız kahvehaneye polis baskını! Kısıtlamayı delip, oyun için buluştular
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Doğa uyanmaya başladı! Aras Dağları karların erimesiyle renklendi

Doğa uyanmaya başladı! Aras Dağları karların erimesiyle renklendi

Havaların ısınmasıyla birlikte doğa da uyanmaya başladı. Yüksek kesimlerde karların erimeye başlamasıyla bahar kendini gösterdi. Iğdır'ın dağlarında etkili olan bahar, güzel görüntüler oluşturuyor. Canlanan doğa büyüleyici manzaralar ortaya koydu.

Doğa uyanmaya başladı! Aras Dağları karların erimesiyle renklendi

Havaların ısınmasıyla Iğdır'ın dağlarında etkili olan bahar, güzel görüntüler oluşturuyor. Yurdun en doğusundaki Iğdır ile Ağrı sınırlarında bulunan Aras Dağları'nı kaplayan kar, sıcaklığın artmasıyla erimeye başladı.

Doğanın canlanmasıyla arazilerde açan rengarenk çiçekler, seyrine doyum olmayan güzelliklere sahne oldu. Birçok yaban hayvanının da yaşam alanı haline gelen kırsal araziler, göçmen kuşların da konaklama alanı haline geldi.

İşte mükemmel doğa manzaraları...

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Doğa uyanmaya başladı! Aras Dağları karların erimesiyle renklendi

Doğa uyanmaya başladı! Aras Dağları karların erimesiyle renklendi

Doğa uyanmaya başladı! Aras Dağları karların erimesiyle renklendi

Doğa uyanmaya başladı! Aras Dağları karların erimesiyle renklendi

Doğa uyanmaya başladı! Aras Dağları karların erimesiyle renklendi

Doğa uyanmaya başladı! Aras Dağları karların erimesiyle renklendi

Doğa uyanmaya başladı! Aras Dağları karların erimesiyle renklendi

Doğa uyanmaya başladı! Aras Dağları karların erimesiyle renklendi

Doğa uyanmaya başladı! Aras Dağları karların erimesiyle renklendi

Doğa uyanmaya başladı! Aras Dağları karların erimesiyle renklendi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT