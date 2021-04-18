Beslenme ve Diyet Uzmanı "Yapılan araştırmalar orucun bağışıklığı güçlendirdiğini ortaya koydu"Üreticilerin yüzü güldü! Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı, AB’de coğrafi işaretle tescillendiİş yerinde korkutan yangın! Tamamen yanarak küle döndüKitlesel bağışıklığın önündeki engel için flaş tavsiye: Aşı olmayanlara para cezası verilsin!Gonca Vuslateri üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu!Yabani hayvanlar objektiflere yansıdı! Yaban hayatı fotokapanla görüntülendiBaba ve oğlunun kahreden ölümü! Ölüm askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladıUzman isim açıkladı! İşte ramazan ayında reflüyü önlemenin yolları!Van Emniyet Müdürlüğü ve Kızılay’dan şiddet mağduru kadınlara yardım yaptıYıllara meydan okuyan lezzetler, 600 yıllık tarifleri tercüme ettirip 48 çeşit şerbet üretti
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. HAYATIN İÇİNDEN
  3. Doğada olması gereken hayvanı satmaya kalktılar! Evcil hayvan dükkanında satılmak istenen kartala el konuldu

Doğada olması gereken hayvanı satmaya kalktılar! Evcil hayvan dükkanında satılmak istenen kartala el konuldu

Konya'da evcil hayvan dükkanına yapılan baskında ele geçirilen kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Doğada olması gereken hayvanı satmaya kalktılar! Evcil hayvan dükkanında satılmak istenen kartala el konuldu

Konya'da alınan ihbar üzerine evcil hayvan dükkanına baskın düzenlendi. Yapılan baskında ele geçirilen kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında aldıkları ihbar doğrultusunda, Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir evcil hayvan dükkanına baskın düzenledi. Baskında bir adet yırtıcı hayvan ele geçirildi. El konulan kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı
 

 

Doğada olması gereken hayvanı satmaya kalktılar! Evcil hayvan dükkanında satılmak istenen kartala el konuldu

Doğada olması gereken hayvanı satmaya kalktılar! Evcil hayvan dükkanında satılmak istenen kartala el konuldu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT