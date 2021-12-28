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Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz desteği kimlere verilecek, ne kadar olacak?

İhtiyaç sahibi insanlara doğalgaz desteği sağlanacağı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından açıklandı. Bakan Yanık'ın yaptığı açıklamanın ardından binlerce vatandaş doğalgaz yardımı başvurusunun nasıl yapılacağını araştırıyor. Bu bağlamda, Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz desteği kimlere verilecek, ne kadar olacak? İşte detaylar...

Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz desteği kimlere verilecek, ne kadar olacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kömür için verilen sosyal yardımın doğalgaz için de verileceğini belirtti. Peki, Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz desteği kimlere verilecek, ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz desteği kimlere verilecek, ne kadar olacak?

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakan Derya Yanık gerçekleştirdiği açıklamada, bakanlığın 21 Nisan tarihi itibariyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak ayrıldığını vurguladı.

Belirtilen tarihten itibaren olan sonraki 8 aylık dönemin koronavirüs salgınının yoğun olarak yaşandığı bir dönemi içerdiğini belirtti. Yanık, Türkiye'nin pandemi sürecini çok iyi yönettiğini belirterek, hem ücretsiz sağlık desteğinin sağlanması hem de ekonomik anlamda çalışan ve işveren kesimin desteklenmesiyle çok önemli bir dönemin geçirildiğini söyledi.

Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz desteği kimlere verilecek, ne kadar olacak?

Sosyal hizmetler anlamında; temelde engelli, yaşlı kadın ve çocuk alanlarındaki ihtiyaçların giderilmesine yönelik olarak çalışmalar gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. 

DOĞALGAZ DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK, NE KADAR OLACAK?

Bakan Yanık 2022 yılında da ihtiyaç sahiplerini yönelik olarak yakacak yardımlarının devam edeceğini belirtti ve şunları aktardı:

"Bu kapsamda ısınma gideri olarak kömür yardımı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bu yıl 1,8 milyar lira değerinde kömür yardımı yapıldı. Önümüzdeki süreçte bu yardımları doğalgaz desteğiyle sürdüreceğiz. Böylece sadece kömür değil doğalgaz desteği de sağlamış olacağız. Isınma yardımı kapsamında doğalgaz yardımı sağlanmasına ilişkin hazırlıklar tamamlandı. Enerji Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında çalışma yapıldı. Bazı bölgelerde sadece kömürle ısınma değil doğalgaz altyapısı da söz konusu. İhtiyaç sahibi ailelerin bu ihtiyacının giderilmesinde hem çevreye katkısı hem de daha kolay ve erişilebilir bir ısınma aracı olması açısından kömür için verdiğimiz sosyal yardımı doğalgaz için de vereceğiz."

Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz desteği kimlere verilecek, ne kadar olacak?

Uygulama etkinliğe geçtiği anda yapılacak yardımlar, diğerlerinde olduğu gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

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