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  3. Doğalgaza zam kapıda!

Doğalgaza zam kapıda!

BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi), 1 Mart itibariyle geçerli olacak yeni doğalgaz tarifelerini yarın açıklayacak. Ocak ve Şubat ayındaki zamların ardından enerji sektörü önümüzdeki ayda da zam bekliyor.

Doğalgaza zam kapıda!

BOTAŞ, Ocak ve şubat aylarında doğalgaza yüzde 1 oranında zam yapmıştı. 1 Mart’tan itibaren geçerli olacak yeni doğalgaz tarifeleri ise yarın açıklanacak. 

Konuya ilişkin konuşan sektör kaynakları, BOTAŞ’ın 1 Nisan’da doğalgaz ithalat fiyatlarının artacağını belirterek, Ocak ve Şubatın ardından martta da zam gelebileceğini açıkladı. 

BOTAŞ’ın zammı aylara yaymayı tercih ettiğini dile getiren yetkililer açıklamalarında, “BOTAŞ’ın, petroldeki yükselişe bağlı olarak ortalama gaz ithalat maliyeti 20-25 dolar artacak. Diğer yandan da döviz kurunda yukarı yönlü bir hareket yaşanıyor. BOTAŞ, yüzde 1 zamlarla oluşan ve oluşacak mali yükün bir bölümünü fiyatlara yansıtmış olacak. Bu nedenle Mart ayında da zam olasılık dahilinde görülüyor” ifadelerine yer verdi. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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