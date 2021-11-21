İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Doğan Bavli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu kapsamda Doğan Bavli kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Hangi oyunlarda oynadı? | Doğan Bavli neden öldü? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

DOĞAN BAVLİ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDAYDI?

Doğan Bavli, 1941'de İstanbul'da doğdu. Sahnelere olan merakı onu oyunculuğa yöneltti. Oyunculuk eğitimi alan Bavli, 60'lı yıllarda İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadrolu oyuncu olarak görev almaya başladı. Çok sayıda önemli oyunda önemli roller üstlenen oyuncu öte yandan, sinema ve dizi filmlerde de oynadı.

Oyunculuğu dışında çeşitli projeler için seslendirme sanatçılığı yapan Davli'nin 20 Kasım 2021 tarihinde 80 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

DOĞAN BAVLİ HANGİ OYUNLARDA OYNADI?

1962 - Hamlet

1964 - Coriolanus

1983 - Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru

1985 - Antonius ile Kleopatra

1986 - 1793 Victor Hugo

1990 - Bir Sabah Gülerek Uyan

1991 - Hüzünlü Bir Komedi

1996 - Koca Sinan

2002 - Bizans Düştü

2003 - Hakimiyeti Milliye Aş Evi

DOĞAN BAVLİ NEDEN ÖLDÜ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamada tiyatro ve seslendirme sanatçısı Doğan Bavli'nin hayatını kaybettiği belirtildi. Yapılan açıklamada sanatçının ölüm nedenine değinilmedi. Doğan Bavli'nin ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. 80 yaşında hayatını kaybeden sanatçı için 22 Kasım Pazartesi günü saat 11:00’de Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde tören düzenleneceği aktarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli sanatçımız, tiyatro ve sinema oyuncusu Doğan Bavli’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na başsağlığı dileriz."

Sanatçı, Doğancılar Çakırcıbaşı Hasan Paşa Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Çekmeköy Yenidoğan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.