Doğanay Çelik kimdir? Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik nereli ve kaç yaşında? MSB'den Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerin şehit olduğunu duyurdu. Şehit düşen askerlerimizden biri Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik. Peki Doğanay Çelik kimdir? Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar..

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerin şehit olduğunu duyurdu. Şehit düşen askerlerimizin adı açıklandı. Bu kapsamda Doğanay Çelik kimdir? Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtı merak edildi. İşte detaylar.. DOĞANAY ÇELİK KİMDİR? Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde görevli görevliydi. Doğanay Çelik, Irak kuzeyinde Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırda şehit düştü. PİYADE UZMAN ÇAVUŞ DOĞANAY ÇELİK NERELİ VE KAÇ YAŞINDA? Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik’in (23) acı haberi Yozgat’ta yaşayan ailesine ulaştı. Yerköy ilçesine bağlı Hacıosmanlı köyünde yaşayan şehidin annesi Dilber Kılavuz, askeri yetkililerden aldığı acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Dilber Çelik’e komşuları ve köylüler başsağlığı dileğinde bulunurken, eve Türk bayrakları asıldı. Şehidin babası Şahin Çelik’in ise Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yaşadığı öğrenildi. Berkem Temizel Gece Editörü doğanay çelikşehit