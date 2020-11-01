Doğanlar ve Rıza Bey apartmanlarına çürük raporu verilmiş!

İzmir'de Cuma günü Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından birçok vatandaşın enkaz altında kalmasına ve ölümüne neden olan Doğanlar ve Rıza Bey apartmanlarına 2012 ve 2018 yıllarında çürük raporu verildiği ortaya çıktı. Düzenlenen raporlarda her iki binanın da deprem riski taşıdığı belirtildi. Apartman sakinlerinin de uyarıldığı söylendi.

Doğanlar ve Rıza Bey apartmanlarına ilişkin Dokuz Eylül Deprem Uygulaması’ndan rapor alınmasını tavsiye edildi. Bunun üzerine konuyu değerlendirmek üzere zemin kattaki kafede toplanan apartman sakinleri anlaşmaya varamadı. Bazı daire sakinleri rapor alınması konusunda görüş bildirirken, bazılarının ise evlerinden çıkmamak için rapor alınmasını kabul etmediği, yaşanan tartışmaların ardından da o raporun alınmadığı ileri sürüldü.

‘GÜÇLENDİRME VE MANTOLAMA İLE BU İŞ KAPATILMIŞ’

Rıza Bey apartmanının hemen arkasındaki binada yaşayan İrfan Güneş, “Ben de çürük raporunun verildiğini duydum. Daha sonrasında güçlendirme yapılmış ve mantolama ile bu iş kapatılmış. Zor bir durum. Allah insanlara yardım etsin. Mantolama yapıldıktan sonra insanlar oturmaya devam etmişler. Sonuçta bina doluydu. Bizim binamızda da hasar var ama küçük düzeyde. Bunlar yapıyla alakalı kusurlardır” dedi.

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Mehmet Kaplan, “2012 yılında çürük raporu alınmış ama ona rağmen oturanlar vardı. Bu binada oturanlar büyük ihtimalle bu raporu biliyordu ama çoğu da kiracıydı ev sahibi değildi. Aşağı katlarda tadilat yapıldı. Güzellik salonu ve dükkanlar vardı. Onlardan kaynaklanmış olma ihtimali de var” diye konuştu.

Rıza Bey apartmanının yakınında oturan Bedri Onur, “Binanın çürük raporu varmış. Hatta orada oturan birkaç tane arkadaşım vardı onlar tehlikeli olduğu için evlerini satıp gittiler. Bu binanın dayanıksız olduğunu biliyorlardı. Güçlendirme oldu ama fayda etmeyince satıp gittiler. Değerli, merkezi bir yer ama binalar güçlü değil” ifadelerini kullandı.