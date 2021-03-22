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  3. Doğrusu Tasarruf Kısa Film Yarışması'nın birincisi 'Benim Adım Su' ile Kayseri oldu

Doğrusu Tasarruf Kısa Film Yarışması'nın birincisi 'Benim Adım Su' ile Kayseri oldu

22 Mart Dünya Su Günü'nde su tasarrufuna dikkati çekmek ve öğrencilere bilinçli su tüketimi farkındalığı kazandırmak amacıyla düzenlenen "Doğrusu Tasarruf Kısa Film Yarışması'nın" kazananları açıklandı. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Benim Adım Su" adlı filmle birincilik ödülü aldı.

Doğrusu Tasarruf Kısa Film Yarışması'nın birincisi 'Benim Adım Su' ile Kayseri oldu

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) il milli eğitim müdürlükleri arasında düzenlediği "Doğrusu Tasarruf Kısa Film Yarışması'nın" sonuçları belli oldu. 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Benim Adım Su" adlı filmle birincilik ödülüne değer görülürken, yarışmada Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Güneş Dua Su" isimli filmle ikinci , Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Çizgi Çek" isimli filmle üçüncü oldu. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü de "Tulumba" isimli filmle mansiyon ödülü aldı. 

Ayrıca İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekibi de "Kuru" isimli filmiyle seçici kurulun özel teşekkürüne değer görüldü. 

SEÇİCİ KURULDAKİ İSİMLER

*Derviş Zaim (Yönetmen)

*Bora Durmuşoğlu (TRT Çocuk Kanal Koordinatörü)

*Elif Dağdeviren (Film Yapımcısı ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) Vakfı Başkanı)

*Demir Karahan (Oyuncu)

*Doç. Dr. Özgü Yolcu (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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