Doğu Karadeniz’de havaların soğuk olmasına rağmen KKKA vakasına rastlanması endişeler yol açtı

Karadeniz'de, yaz aylarında sıcaklığın daha yüksek olduğu zamanlarda daha çok sık görülen KKKA vakalarının daha yaz gelmeden soğuk havalarda yaşandığı şu günlerde Gümüşhane'de KKKA vakasına rastlanması endişeler yol açtı.

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Doğu Karadeniz’de havaların soğuk olmasına rağmen KKKA vakasına rastlanması endişeler yol açtı

Doğu Karadeniz Bölgesinde bu günlerde havaların genelde soğuk ve yağışlı gitmesi kene vakalarını engellemedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne bu yılın ilk kene vakası Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinden gelirken uzmanlar, havaların ısınmasıyla birlikte vakaların artmasından endişe duyuyor.

HAVALARIN SOĞUK OLMASINA RAĞMEN KKKA VAKASINA RASTLANMASI ENDİEYE YOL AÇTI

Bu yılın ilk KKKA vakasını tedavi altına aldıklarını belirten Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, son beş yıla göre en fazla vakanın geçen yıl yaşandığını hatırlattı.

BU YILIN İLK VAKA GÜMÜŞHANE'DEN

Yılmaz "Havaların soğuk gitmesinden dolayı biraz gecikme olduğunu düşünüyoruz ancak şu anda servisimizde 1 tane Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastası var. Ağır hastalar üniversite hastanesine geliyor. Duyumlarımıza göre Gümüşhane ve çevre illerdeki hastanelerde ise hafif hastalar mevcut. Durumları ağırlaşınca bize geliyorlar. Hava sıcaklığı ile birlikte ve insanların köylere kırsal alanlara gitmesiyle birlikte kene ile teması ve sonrasında da hastalıkla karşı karşıya kalması söz konusu" dedi.

GEÇEN YIL RAKAM YÜKSEKTİ

Son beş yıla göre geçen yılkı rakamların daha yüksek olduğunu kaydeden Yılmaz, " Son beş yıldaki vaka serisine baktığımız zaman geçen yıl rakam yüksekti. Geçen sene vakalarımızdan ölen olmuştu bu sene daha az olur diye umut ediyoruz" diye konuştu.

Doğu Karadeniz’de havaların soğuk olmasına rağmen KKKA vakasına rastlanması endişeler yol açtı

UZMANLAR KKKA KONUSUNDA UYARILARDA BULUBUYOR

Kırsal alanlara gidenlerin eve dönüşte mutlaka vücutlarını keneye karşı kontrol etmeleri gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, "Kırsal alanlara gidenler mutlaka çoraplarını pantolonlarının üzerine geçirsinler, dönüşlerde de mutlaka vücudunu kontrol edip kene taraması yapması gerekir. Eğer kendi imkânlarıyla keneyi çıkartarak patlatıyorsa kene, içindeki virüsü kişinin üzerine kusabiliyor dolayısıyla hastalık daha kolay bulaşabiliyor. O nedenle keneler mutlaka ehil kişiler tarafından çıkartılması gerekir. Yağmurlu, sisli, soğuk havalarda kimse kırsal ananlara gidip kene ile karşı karşıya kalmıyor. Ancak havalar açtığı zaman herkes gidecektir diye düşünüyorum, dolayısıyla kene ile karşı karşıya kalmayı artıracaktır" ifadelerini kullandı.

Doğu Karadeniz bölgesinin sahile yakın olmayan tarafların kene bakımından daha riskli olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Karadeniz Bölgesinde sahile yakın olmayan taraflar, Zigana Dağının aşağıya doğru kısmı, Torul, Gümüşhane merkez, Kelkit, Köse, Bayburt, Şiran, Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk tarafları riskli bölgeler. Yine Artvin tarafı Ardanuç bölgesi riskli bölgeler arasında yerini alıyor" diye konuştu.

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KAYNAK: İHA

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