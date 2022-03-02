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Doğu Perinçek Putin'in Ukrayna savaşını Hz. Muhammed'in savaşına benzetti! Ortalık karıştı!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Rusya'nın Ukrayna'nın işgal girişimini haklı olarak gördüğünü açıkladı. Ancak açıklamasının fiyasko tarafı bu değildi. Perinçek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşını Hz. Muhammed'in savaşına benzetti ve büyük tepki gördü.

Doğu Perinçek Putin'in Ukrayna savaşını Hz. Muhammed'in savaşına benzetti! Ortalık karıştı!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek geçtiğimiz gün Ulusal Kanal'da ekranlara gelen Çıkış Yolu programına konuk oldu. Perinçek gündeme dair değerlendirmeler yaparken, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında da görüş bildirdi.

Doğu Perinçek Putin'i Hz. Muhammed'e benzetti! Ortalık karıştı!

ABD ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME

Perinçek iki ülke arasındaki durumu ABD üzerinde değerlendirdi. Perinçek, Rusya'nın emperyalizme savaş açtığını ve Ukrayna'ya barış getireceğini belirtti.

Doğu Perinçek Putin'i Hz. Muhammed'e benzetti! Ortalık karıştı!

"Savaşa hayır" sloganını da saçma bulduğunu ifade eden Perinçek, Rusya'nın savaşını Hz. Muhammed'in zulme karşı yaptığı savaşlara benzeterek şu kelimeleri kullandı:

"Milli kurtuluş savaşına evet, emperyalist savaşına hayır... Savaşa karşıysak ABD'nin genişlemesine tavır alacağız. 'Savaşa hayır' diyenlerin hiçbiri NATO'ya 'hayır' demiyor. ABD emperyalizmine 'hayır' demiyor. Hz. Muhammed'in savaşına 'hayır' diyebilir misiniz? Zulme karşı savaştılar."

 Perinçek'in bu sözleri büyük tepkiye neden oldu. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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