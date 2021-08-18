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Doğu Perinçek'ten tartışma yaratan Taliban çıkışı: Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşını başardı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Afganistan'da yönetimi devralan Taliban hakkında çok çarpıcı ifadeler kullandı. Perinçek," Taliban, Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşını başardı. Taliban 20 yıl boyunca halkı örgütledi ve Amerika'ya karşı savaştı" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal TV'de Adnan Türkkan ve Yakup Aslan'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Afganistan'da ilerleyişini sürdürdükten sonra yönetimi devralan Taliban hakkında değerlendirmelerde bulunan Perinçek, sosyal medyada çokça konuşulan ifadeler kullandı. 

AFGANİSTAN'IN KURTULUŞ SAVAŞINI KAZANDI

Perinçek, Afgan halkının Taliban önderliğinde ABD'ye karşı savaştığının ifade ederek,"  ABD emperyalizmini Taliban yendi. Amerika Afganistan'dan kaçtı. Taliban, Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşını başardı. Taliban 20 yıl boyunca halkı örgütledi ve Amerika'ya karşı savaştı. 20 yıl. Halka dayanmanın daha ileri bir ölçüsü var mı? Oy sandığından oy alınca bu halka dayanma oluyor. 1 tane gizli oy atıyorsun sandığa. Diğer tarafta canını ortaya koyuyor, savaşıyor Amerika'yla. Bundan daha ileri bir halka dayanma ölçüsü yok." ifadeler kullandı. 

Doğu Perinçek'ten tartışma yaratan Taliban çıkışı: Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşını başardı

"ABD HER YERDE KAYBETTİ"

" ABD'ye güvenenler kaybediyor, dünyadan siliniyor. " diyen Perinçek şunları kaydetti:

"ABD yakın zamanda hiç başarı kazanamadı. Mısır'da kaybetti, Suriye'de Beşar Esad'ı deviremedi, İran'a diş geçiremedi, Türkiye'yi bölemedi, Irak'ı işgal etti ama şimdi Irak'ta ABD'ye karşı bir hükümet var. Yani ABD her yerde kaybetti."

Doğu Perinçek'ten tartışma yaratan Taliban çıkışı: Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşını başardı

Tayfun Altuntaş
Editör
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