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Doğu Timor'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Doğu Timor'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Doğu Timor'un Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Doğu Timor'un Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Doğu Timor'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Doğu Timor'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Doğu Timor resmî adıyla Doğu Timor Demokratik Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya'da Timor adasının doğusu, Atauro ve Jaco adaları ile Oecussi-Ambeno bölgesini kaplayan devlet. Tek komşusu Endonezya'ya bağlı Batı Timor'dur.

Doğu Timor'un Nüfusu Kaç Kişidir?

Doğu Timor, 1066409 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 159. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00014 olduğu görülmektedir.

Doğu Timor'un Müslüman Nüfus sayısı 43000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 3,8 olarak rakamlara yansımıştır.

Doğu Timor'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Doğu Timor'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Doğu Timor'un Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Doğu Timor'un yüz ölçümü 14887 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Doğu Timor'un Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0  km²    Karasal Alan : 14874 km²

Doğu Timor'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Doğu Timor'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Doğu Timor'un Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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