Doğum günü kutlaması zehir oldu! Marketten adlıkları cipsin içinde öyle bir şey çıktı ki... Görünce şok olacaksınız!

Yozgat'ta doğum günü kutlaması için marketten cips alan gençler, paketi açtıkları zaman mideleri alt süt edecek bir görüntüyle karşılaştılar.

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Doğum günü kutlaması zehir oldu! Marketten adlıkları cipsin içinde öyle bir şey çıktı ki... Görünce şok olacaksınız!

Yozgat’ta kız yurdunda kalan 4 arkadaş, doğum günü kutlaması BİM şubesinden cips satın aldı. Doğum günü kutlaması için hazırlık yapan öğrenciler, odalarına gelip cips paketini tabağa boşalttıkları anda cipsin içindeki fare ölüsünü gördüklerinde şoke oldular.

Doğum günü kutlaması zehir oldu! Marketten adlıkları cipsin içinde öyle bir şey çıktı ki... Görünce şok olacaksınız!

CİMERE ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Öğrenciler, o anları cep telefonlarına kaydederek hemen Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Alo 174 İhbar Hattı'na iletip, oradan da polis merkezine şikayette bulundular.

Doğum günü kutlaması zehir oldu! Marketten adlıkları cipsin içinde öyle bir şey çıktı ki... Görünce şok olacaksınız!

"ŞOK OLDUK, BAZI ARKADAŞLARIMIZ KUSTU"

Cips paketinin içinden çıkan fare ölüsünü gördüklerinde çok şaşırdıklarını söyleyen Hatice Kına, “Geçen gün aldığımız cipsin içinden fare ölüsü çıktı. Doğum günü için toplanmıştık arkadaşlarımızla birlikte. Cips paketini tabağa döktüğümüzde fare ile karşılaştık. Şok olduk, arkadaşlarımızın bazıları kustu. İnsan hayatını basitmiş gibi algılıyorlar. Ben bütün yetkililere sesleniyorum, olay soruşturulmalı. Bunları çocuklarımız, ailemiz herkes yiyor ve hastalık sahibi oluyoruz. Pakette hiçbir şekilde delik yoktu, zaten paketi açtığımızda içinden çok şükür yemedik. Tabağa döktük, böyle bir olayla karşılaştık. Biz 4 arkadaşla yurtta kalıyoruz. Arkadaşımızın doğum gününü kutlayacaktık, servis tabağına cipsi döktüğümüzde fareyi gördük ve şok olduk. Bunun için gerekli her yere başvuru yapacağız" dedi.

Doğum günü kutlaması zehir oldu! Marketten adlıkları cipsin içinde öyle bir şey çıktı ki... Görünce şok olacaksınız!

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