Doktor Civanım filminin konusu ne? Doktor Civanım filminin oyuncuları kim?

1982 yılında vizyona giren ve bir hastanede hademe olarak çalışan Kemal adında bir gencin köyüne gittiğinde kendini doktor olarak tanıtmasıyla birlikte yaşanan komik olayların anlatıldığı filmin oyuncu kadrosu ve konusuna ilişkin detaylar merak ediliyor. Doktor Civanım filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Doktor Civanım filmi ile ilgili merak edilenler…

DOKTOR CİVANIM NEREDE ÇEKİLDİ?

Hademelik yapan Kemal'in köyünde doktor olarak bilinmesi ile işler karışır. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla da Kemal aşkını da kaybeder. Güldürürken düşündüren film Doktor Civanım, İstanbul'un köylerinden olan Boğazköy'de çekilmiştir. Köyde yaşayan birçok kişi de filmde figüran olarak rol almıştır.

DOKTOR CİVANIM KONUSU

Şehirde bir hastanede hademelik yapan ve bu sıra birkaç ilaç öğrenen Kemal kendi köyüne döndüğünde bir doktormuş gibi karşılanır. Bu durumu bozmayan Kemal köyün doktoru haline gelir.

Ruşen Ağa'nın kızı Sümbül'e aşık olan Kemal'in rakibi İhsan Ağa'nın oğlu Yadigar'dır. Yadigar'la sözlü olan Sümbül de Kemal'i sevmektedir. Ancak Kemal'in sahte doktorluk yaptığı ortaya çıkınca iki sevgili birbirinden ayrılmak zorunda kalır. Çünkü Kemal bu suçtan dolayı tutuklanacaktır.

DOKTOR CİVANIM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Doktor Civanım oyuncu kadrosun ve filmde canlandırdıkları karakterler: