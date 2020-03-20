Doktor Mehmet Öz cinsel ilişki önerdi, Gonca Vuslateri'den şok cevap geldi!

Gonca Vuslateri, Mehmet Öz'ün cinsel ilişki tavsiyesine ilginç bir cevap vererek magazin gündemine bomba gibi düştü.

Dünyaca ünlü cerrah Prof. Dr. Mehmet Öz, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsten korunmak için evlerinden çıkmayan vatandaşlara “Bol bol cinsel ilişkiye girin” tavsiyesinde bulundu. Öz’e en ilginç tepki ise oyuncu Gonca Vuslateri’nden geldi.

MEHMET ÖZ CİNSEL İLİŞKİ TAVSİYESİNDE BULUNDU

Çin’de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Salgından korunmak için evlerinden çıkmayan vatandaşlara en ilginç tavsiyeyi ise ABD’nin çeşitli televizyon kanallarında sağlık programları yapan ünlü doktor Mehmet Öz verdi. TMZ’ye konuşan Öz, içeride kalan insanların corona virüsüyle mücadele için önerilen sosyal mesafenin olumsuz etkilerine karşı “Eğer öteki yarınızla birlikte karantinaya girdiyseniz en iyi çözüm cinsel ilişkiye girmek. Gerilimi azaltacak ve daha uzun yaşayacaksınız. Belki bebek yapacaksınız. Bu birbirinizin yüzüne bakıp sinirine dokunmaktan daha iyi” dedi.

ÇARE YOK, YAPACAĞIZ ARTIK

Mehmet Öz’ün kısa sürede sosyal medyada gündem olan açıklamasına bir tepki de oyuncu Gonca Vuslateri’den geldi. Sosyal medya hesabından attığı tweetle Öz’ün bu tavsiyesine uyacağını söyleyen oyuncu, “Çare yok, yapacağız artık. Off bitmiyor çilemiz…” dedi.