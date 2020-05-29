Doktorluk her dönemin gözde mesleklerinden birisidir. Çocuğunun doktor olduğunu görmek her anne babanın hayalidir. Peki doktor nasıl olunur? Tüm merak edilenler haberimizde

DOKTOR NASIL OLUNUR?

Uzunca bir süre okumayı gerektiren bu meslek için öncelikle doktorluğu sevmek gerekiyor. Daha sonra ise çalışmayı bıkmadan usanmadan sürdürmek anlamına gelir. Ülkemizde popüler diğer meslek dalları gibi doktorlukta önce liseyi bitirip iyi bir üniversiteye girebilmek gerekiyor. Diğer meslek dallarından ayrılan kısım ise doktorluğu kazanmanın oldukça zor olmasıdır. Bir vakıf veya devlet üniversitesi kazanıldıktan sonra 6 yıl okumanız gerekiyor.

Diğer meslek dallarının fakültelerine göre biraz daha uzun bir üniversite eğitimi almak gerekir. Tüm eğitim boyunca öğrenilen bilgiler mesleki hayatta hasta muayenesi, ameliyat gibi konularda mutlaka işe yarayacaktır. Tıp fakültesinden mezun olan kişiler doktor olarak görev yapabilirler. Ancak bu aşamada henüz pratisyen hekim unvanına sahiptirler.

Pratisyen hekimler uzmanlık sınavına girerek uzman hekim olma hakkı kazanabilirler. Daha sonra doçent ve profesör ünvanlarına sahip olmak için belli başlı sınavlara girmek gerekmektedir.

DOKTOR OLMAK İSTEYENLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Doktor olmayı istiyor olabilirsiniz fakat atmanız gereken adımları sağlam şekilde atmasanız doktor olma hayaliniz sadece hayal olarak kalabilir.

Doktorluk mesleğinde başarıyı getiren bazı kriterler bulunmaktadır. Genel olarak tüm bu adımlara dikkat edenlerin doktorluk mesleğine adım atması diğerlerine göre daha yakın olmaktadır.

Eğitimler başarıyla tamamlanmalı

Staja gerekli önem verilmeli

Eğitim sürecince aday kendisini geliştirmeli

Hastalara iyi davranılmalı

DOKTOR OLMANIN ZORLUKLARI NELERDİR?

Her mesleğin belirli zorlukları olduğu gibi bu mesleğin de bazı zorlukları bulunuyor. Mesleğin katkılarını bildiğimiz gibi, eksi yönlerini de bilmek ileride karşılaşacağınız sorunlara karşı hazır olmanızı sağlayabilir.

Öğrencilik zamanında çok ders çalışmak.

Harçlar ve eğitim masrafları yüksek olabilmektedir.

Dersler zor olmaktadır.

Verilen ödevler zor olmaktadır.

Nöbet sistemi bulunmaktadır.

Gözünüzün önünde birileri ölebilir veya sizin müdahaleniz sonucunda birisi ölebilir.

Birisinin öldüğünü akrabaların açıklamanız gerekebilir.

Değişik türde hasta yakınları ile karşılaşabilirsiniz.

Aynı şekilde değişik türde hastalar ile de karşılaşabilirsiniz.

Bacağı kopmuş insan tarzında insanları görmeniz gerekebilir.

DOKTOR MAAŞLARI NEYE GÖRE BELİRLENMEKTEDİR?

2020 yılı doktor maaşları da 1 Ocak tarihinden itibaren tüm kamu çalışanların maaşlarında yaşanan artıştan payını almıştır. Doktor maaşlarını etkileyen hususlar, doktorların görevlerindeki hizmet yılı, uzmanlık durumu ve çalıştığı bölge olarak öne çıkmaktadır. Bunların yanı sıra doktorların görev süresi içinde nöbete kalıp kalmama durumu, ameliyatlarda görev alma faktörü gibi hususlar da doktor maaşlarını belirlemede etkilidir.

Göreve yeni başlamış bir hekim için 2020 yılı Ocak net maaşları 6 bin 163 TL ile 6 bin 842 TL arasında değişkenlik gösterirken, hizmet yılı 25 yıl ve üzeri olan doktorlar ise 7 bin 750 TL’ye kadar maaş alabilmektedir. Asgari geçim indirimi tutarı hesaplanmadan ve maaşlara yapılan enflasyon farkı dikkate alınmadan pratisyen hekim maaşlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

* 7.bölgede görev yapan 25 yıl deneyimli 1/4 statüsündeki pratisyen hekim 7.570 TL

* 1.bölgede görev yapan 25 yıl deneyimli 1/4 statüsündeki pratisyen hekim 7.000 TL

* 7.bölgede görev yapan 18 yıl deneyimli 1/3 statüsündeki pratisyen hekim 7.549 TL

* 1.bölgede görev yapan 18 yıl deneyimli 1/3 statüsündeki pratisyen hekim 6.979 TL

* 7.bölgede görev yapan 10 yıl deneyimli 3/1 statüsündeki pratisyen hekim 7.293 TL

* 1.bölgede görev yapan 10 yıl deneyimli 3/1 statüsündeki pratisyen hekim 6.722 TL

Bu sıralamadaki doktor maaşı hesaplanmasında BES kesintileri, AGİ indirim tutarı ve enflasyon fark artışı dikkate alınmamıştır.