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Doktor Rümeysa Berin Şen kimdir? Rümeysa Berin Şen neden öldü?

Ankara Şehir Hastanesi'ndeki nöbet görevinden evine gitmek için çıktığı yolda, kaza yapan ve hayatını kaybeden Rümeysa Berin Şen için "Doktor Rümeysa Berin Şen kimdir? Rümeysa Berin Şen neden öldü?" soru başlıkları aratılıyor. İşte detaylar...

Doktor Rümeysa Berin Şen kimdir? Rümeysa Berin Şen neden öldü?

Ankara Şehir Hastanesi'nde görev yapan doktor Rümeysa Berin Şen, nöbetten çıkıp evine dönmek istedi ancak, kullandığı araç ile yol kenarında duran kamyonete arkadan çarptı. Kaza yapan Doktor, olay yerinde hayatını kaybetti. Bunun ardından "Doktor Rümeysa Berin Şen kimdir? Rümeysa Berin Şen neden öldü?" soruları beraberinde geldi. İşte merak edilen konu başlıklarının yanıtları...

Doktor Rümeysa Berin Şen kimdir? Rümeysa Berin Şen neden öldü?

DOKTOR RÜMEYSA BERİN ŞEN KİMDİR?

Rümeysa Berin Şen, 1996 yılında dünyaya geldi. Ankara Şehir Hastanesi'nde Kadın Doğum Kliniği Asistanı olan Doktor Rümeysa Berin Şen, 2021 yılının Ekim ayında vefat etmiştir. Rümeysa Berin Şen hakkında yeterli biyografi bilgilerine ulaşılamamaktadır.

Doktor Rümeysa Berin Şen kimdir? Rümeysa Berin Şen neden öldü?

RÜMEYSA BERİN ŞEN NEDEN ÖLDÜ?

Yürek burkan kaza, Ankara'da meydana geldi. Dr. Rümeysa Berin Şen Ankara Şehir Hastanesi'nden evine dönüş yolunda korkunç bir kaza yaşadı. Şen, yönetimindeki otomobil, yol kenarında duran kamyona arkadan çarptı. Kamyonun altına giren otomobil kağıt gibi katlanarak hurdaya döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrollerde, Rümeyse Berin Şen'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

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