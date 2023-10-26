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Dokuz Arap ülkesi ortak Gazze bildirisi yayınlayarak BM'ye derhal ateşkes ilan etmeye çağırdı
İsrail'in Gazze'de masum insanları katletmesi devam ederken uzun süredir sessiz kalarak büyük eleştiri alan Arap ülkelerinden sonunda cılızda olsa ortak bir bildiri yayınlandı. 9 Arap ülkesinin bir araya gelerek ortak bir basın bülteni yayınlayarak Birleşmiş Milletler(BM)'yi acilen derhal ateşkes ilan etmeye davet etti
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