Dokuz Arap ülkesi ortak Gazze bildirisi yayınlayarak BM'ye derhal ateşkes ilan etmeye çağırdı

İsrail'in Gazze'de masum insanları katletmesi devam ederken uzun süredir sessiz kalarak büyük eleştiri alan Arap ülkelerinden sonunda cılızda olsa ortak bir bildiri yayınlandı. 9 Arap ülkesinin bir araya gelerek ortak bir basın bülteni yayınlayarak Birleşmiş Milletler(BM)'yi acilen derhal ateşkes ilan etmeye davet etti

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Dokuz Arap ülkesi ortak Gazze bildirisi yayınlayarak BM'ye derhal ateşkes ilan etmeye çağırdı 1

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Bahreyn, Suudi Arabistan, Umman, Katar, Kuveyt, Mısır ve Fas, ortak bildiri yayınladı. Dokuz Arap ülkesinin dışişleri bakanları ortak bildiride, BM Güvenlik Konseyi'ni Gazze Şeridi’nde derhal ateşkes ilan etmeye çağırdı.

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