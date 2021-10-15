Döl Döş ne demek, TDK'ya göre Döl Döş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Döl döş ne demek? Döl döş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi döl döş kelimesi. Peki döl döş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre döl döş nedir, döl döş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DÖL DÖŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Döl döş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre döl döş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çocuklar ve torunlar, soy sop



DÖL DÖŞ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Öyle ya, senin dölün yok, döşün yok! Bekâra karı boşaması kolaydır.



DÖL DÖŞ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- döl döş sahibi olmak

