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  3. Dolandırıcılar bakanlığı da oyunlarına alet etti! Milli Eğitim Bakanlığından ’sahte mesaj’ uyarısı

Dolandırıcılar bakanlığı da oyunlarına alet etti! Milli Eğitim Bakanlığından ’sahte mesaj’ uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan vatandaşlara bir uyarı geldi. Yapılan açıklamada vatandaşları "Milli Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız" şeklindeki sahte mesaj linklerine giriş yapmamaları konusunda uyardı.

Dolandırıcılar bakanlığı da oyunlarına alet etti! Milli Eğitim Bakanlığından ’sahte mesaj’ uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı, vatandaşları "Milli Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız" şeklindeki sahte mesaj linklerine giriş yapmamaları konusunda uyardı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Uyarı! Dolandırıcılık mağduru olmamak için "Milli Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız" şeklindeki mesaj linklerine giriş yapmayınız. Tablet dağıtımlarımızda resmi veriler üzerinden velilerimize doğrudan ulaşmaktayız" denildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Dolandırıcılar bakanlığı da oyunlarına alet etti! Milli Eğitim Bakanlığından ’sahte mesaj’ uyarısı

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