Dolandırıldığı için kendini yakan Cemalettin Alış yaşadıklarını yıllar sonra anlattı!

11 yıl önce Samsun'un Cumhuriyet Meydanı'nda 1 milyon TL dolandırılan Cemalettin atış üzerine benzin döküp kendini yakmıştı. Mağdur adam o esnada etrafa, "Beni yaktılar, dışarı çıkacak yüzüm kalmadı. 1 milyon TL dolandırıldım. Benim olmayan borçlar yüzünden icralarda sürünüyorum yardım edin" diye bağırarak elindeki belgeleri göstermişti. Kendini ateşe verdikten sonra üzerindeki eşyaları tutuşan Alış, can havliyle üzerindeki eşyaları çıkartmaya çalışmıştı. Kıyafetlerini çıkaran adamın vücudunda ciddi yanıklar oluşmuştu. Olayın ardından Alış, benzin bidonunu eline alıp kendisini yeniden yakacağını söylemiş fakat bir anda kendinden geçerek yere düşmüş, dehşet anlar kameraya yansımıştı.

ATEŞE YAKLAŞAMIYOR



Olayın üzerinden 11 yıl geçmesinin ardından Alış, Samsun’a gelerek önceki cezalarını yatmak için adli mercilere teslim oldu. Pandemi nedeniyle cezaevinden çıkan alış kokoreç tezgahı açtı ve çalışmaya başladı. Uzun dönem tedaviden sonra olayın yarattığı psikolojik sorunlarından kurtulmayı başaran Alış, kokoreç tezgahında ateşe yaklaşamasa da kırmızı-beyaz ile donattığı tezgahında Samsunspor taraftarlarının oluşturduğu müşterilerine hizmet veriyor. Ateşe yaklaşamayan Alış'ın sattığı kokoreçleri usta pişiriyor.

Alış, 11 yıl önce yaşadığı olayı İHA'ya anlattı.

"MÜCADELEYİ HİÇ BIRAKMADIM"

Yaşadığı olayla ilgili halen üzüntü duyduğunu dile getiren Alış, “Yaşanan olayın ardından zamanla birlikte toparlandım. Allah bana bu kudreti ve sağlığı verdi. Rabb'ime bin şükür olsun. O kendimi ateşe verdiğim fotoğrafları görünce gözlerim doluyor. Bakamıyorum. O anı hatırladığımda aklıma ailem geliyor. Zor ama toparlanmak çok güzel. O günden beri mücadeleyi hiç bırakmadım. Eşim ve sevdiklerim çok büyük destek verdi. Zor bir süreçten geçtim. Allah kimsenin başına vermesin. Kimse benim yaşadığım o duruma gelmesin” dedi.

"UNUTMAK İSTİYORUM"

Olayların nasıl o raddeye geldiğine kendisinin de inanamadığını dile getiren Alış, “Ben aslında o olayı unutmak istiyorum. Bu olayla ilgili çok şeyler var. İnandığımız ve güvendiğimiz insanlar bizim inancımızı ve güvencemizi kırarak başımıza böyle bir olay geldi. Benim hiç yapmayacağım bir olaydı. Nasıl oldu, bir anda yaşandı ben de anmadım. Ondan sonraki süreçte büyük bir tedavi gördüm. Psikolojik destek de aldım. Olayın ardından Samsun’dan gittim. Unutmak istedim. Hafıza kaybı yaşadım. Büyük sıkıntılar yaşadım." diye konuştu. Olayın ardından yıllar geçmesine rağmen kendini yaktığı Cumhuriyet Meydanı'ndan geçemediğini dile getiren Alış, "Gurbette geçen yılların ardından tekrar memlekete döndüm. Unutmak istiyorum ama bir türlü unutamıyorum. Bunca yıl geçmesine rağmen olayın yaşandığı Cumhuriyet Meydanı’ndan geçemiyorum. Aklıma geliyor. Allah hiç kimseye bir daha böyle şeyler yaşatmasın. Belki çok büyük sıkıntı çeken insanlar da var ama kimse bu duruma düşmesin” diye kaydetti.

"O GÜNKÜ GİBİ CANIMIN ACIDIĞINI HİSSEDİYORUM"

Olayın psikolojik etkilerinin yanında ateş gördüğünde de kendini taktığı anın acısını hissettiğini ifade eden Alış, “Şu anda kokoreççi tezgahım var. Kömürü filan yakarken ellerimde bir yanma hissi hissediyorum. Kendimi hemen geri çekiyorum. Belki de o yaşanan olayın psikolojik etkisi olabilir. Evde yemek yapacağım zaman ya da çay demleyeceğim zaman ocağı yakarken de etkisini hissediyorum. O günkü gibi canımın acıdığını hissediyorum." sözlerini kullandı.

"ŞUANDA AİLEMLE MUTLU BİR HAYAT YAŞIYORUM"

Yaşadığı dehşet olaydan sonra hayatına devam eden ve yeni başlangıç yapan Alış şimdiki gençlere seslenerek tavsiye vermeyi ihmal etmedi, "Gençler, sabırlı olmalı ve ailelerinin sözünden çıkmamalı. Kendilerini geliştirecek şeylerle uğraşsınlar. İş yok diye bir anda psikolojilerini bozmasınlar. İşi kendileri üretmeye çalışsınlar. İlla ki bir şeyler ortaya çıkar. Kimsenin kendisine zarar vermesini istemiyorum. Benim yaşadım olay o anda birden yaşanan bir olaydı. O esnadaki ruh haliyle bu yaşandı. Ben şu anda ailemle mutlu bir hayat yaşıyorum. O olayın ardından bir tane daha kızım oldu. Şu anda 5 yaşında. 2 kızım ve eşimle birlikte mutlu bir aile tablomuz var. Allah, mutluğumuzu bozmasın, kimsenin yuvasını dağıtmasın, zor durumlara düşürmesin.” dedi.

(İHA)