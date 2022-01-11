Dolar düşer mi, yükselir mi, artar mı 2022? Dolar uzman yorumları

Türkiye'de geçtiğimiz yıl 20 Aralık tarihinde 18 TL'ye kadar yükselen dolar kuru, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemini açıklamasının ardından ciddi bir düşüş yaşamış ardındansa yeniden yükselişe geçmişti. Özellikle kurun yeniden 14 TL'ye yaklaşmasıyla birlikte akaryakıt fiyatları başta olmak üzere elektrik ve doğalgaz ücretlerine de zam gelmişti. Bunun üzerine yatırım yapmak isteyen vatandaşlar da döviz kurundaki son durumu merak ediyorlar. Peki Dolar düşer mi, yükselir mi, artar mı 2022? İşte dolar uzman yorumları...

DOLAR DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ, ARTAR MI 2022?

Dolar kurunun 14 TL sınırını kırması durumunda yükselişe geçeceği öngörülüyor. Ayrıca analistlere göre ABD Merkez Bankasının (FED) yayımladığı Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC)14-15 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantısına ardından yayımlanan tutanakların akabinde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yükseldiğini ve küresel dolar talebinin arttığı kaydedildi. Bu kapsamda ABD'de açıklanacak enflasyon verileri sonrası dolar kurunda yeniden yükseliş olacağı tahmin ediliyor.

DOLAR UZMAN YORUMLARI

Ekonomist Selçuk Geçer sosyal medya hesabından 10 Ocak'ta yaptığı paylaşımda," Dolar düşüyor diyenlere... Ayın 12 si ABD enflasyon açıklanacak, ayın 25 i FED toplanacak!!! Demedi demeyin..." ifadelerini kullandı.

Döviz kurlarının ilerleyen günlerde yükseleceği tahmin edilirken hükümetin bu konuda atacağı adımlar merakla bekleniyor.