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Dolar düşer mi, yükselir mi? Dolar 15 TL olur mu?

Döviz kurunda yaşanan artışların ardından vatandaşların kurdaki durumun nasıl seyredeceğini merak ediyor. Peki Dolar düşer mi, yükselir mi? Dolar 15 TL olur mu? İşte detaylar...

Dolar düşer mi, yükselir mi? Dolar 15 TL olur mu?

Merkez Bankasının yaptığı faiz indirimleri sonrası döviz kurlarında yükseliş yaşandı. Dolar kuru 14 TL'ye kadar çıktıktan bir süre sonra yeniden düşüşe geçip 12 TL'ye kadar inmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz konusunda kararlı duruşu gösteren açıklamaları sonrası yükselişe geçti. Bu nedenler döviz kurlarını akıbeti vatandaşların odağında yer alıyor. Peki Dolar düşer mi, yükselir mi? Dolar 15 TL olur mu? 

Dolar düşer mi, yükselir mi? Dolar 15 TL olur mu?

DOLAR DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Dolar kurunun yakın vadede düşmesi beklenmiyor. Enflasyonda yaşanan artışın yanı sıra faiz indirimlerinin getirdiği yüksek kur seviyesinin düşmesi için öncü göstergeler bulunmuyor.  Öte yandan Merkez Bankasının Aralık ayında da faiz indirim yapması sonrası dolar kurunda artış kaçınılmaz görünüyor. Döviz kurunun uzun vadede düşmesi için gerçekçi ekonomi politikalarına ihtiyaç olduğu görülmektedir. 

Dolar düşer mi, yükselir mi? Dolar 15 TL olur mu?

DOLAR 15 TL OLUR MU?

Dolar kurunda yaşanan artışın Aralık ayında sürmesi durumunda kurun 15 TL olacağına yönelik tahminler bulunuyor. Ayrıca Amerikan Merkez Bankasının yapacağı faiz artırımı TL'nin değerinin düşürebilir, bunun yanında dolar kurunda artışı tetikleyebilir. 

Öte yandan dolar uzmanı uzmanı Devrim Akyıl, devülasyon konusunda tahminleri bilmediklerini dile getirerek, “Bu rakamı bilmemiz mümkün değil, ancak bu rakama gelindiğinde Merkez Bankası’nın faiz artırımı yapacağını öngörüyorum. 11.85, 19.95 ve 14.00 TL seviyelerini takip edeceğim. 11 TL altında bir dolar kuru çok zor” değerlendirmesinde bulundu. 

Dolar düşer mi, yükselir mi? Dolar 15 TL olur mu?

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