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  3. Dolar, euro kaç TL? 16 Şubat Salı güncel döviz kurları |Dolar neden düşüyor?

Dolar, euro kaç TL? 16 Şubat Salı güncel döviz kurları |Dolar neden düşüyor?

Uzun zamanın ardından 7 TL'nin altına düşen dolar kuru yeni güne 6,95 TL seviyelerinde, euro kuru ise 5,50 TL seviyesinin altına kadar indi. Son durumu merak eden vatandaşlar ise Dolar, euro kaç TL? Dolar neden düşüyor? sorularını ve 16 Şubat Salı güncel döviz kurları konusunu araştırıyor.

Dolar, euro kaç TL? 16 Şubat Salı güncel döviz kurları |Dolar neden düşüyor?

Son günlerde düşüşe geçen dolar kuru 6 ay sonra psikolojik değer olan 7 TL'nin altına inerken euro kuru da düşüş eğilimi gösterdi. Ekonomi yönetiminin değişimiyle piyasalara gelen güven olumlu yansımaları sürdürürken gözler Merkez Bankası'nın Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikaları Kurulu toplantısına çevrildi. 

DOLAR, EURO KAÇ TL?

Dolar kuru saat 10.10 itibarıyla 6,9152 TL'den alınıyor, 6,9198 TL'den ise satılıyor.Euro kuru ise 8,3923 TL'den alınıyor,  8,4009 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı, 6,9550 lira, avronun satış fiyatı ise 8,4360 lira olarak kayıtlara geçmişti.

16 ŞUBAT SALI GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

16 Şubat Salı gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz.

                             ALIŞ         SATIŞ

ABD Doları      6,9179      6,9225

Avro                 8,4007       8,4071

Sterlin              9,7553      9,7614

İsviçre Frangı  7,7790     7,7884

DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Ekonomist Remzi Özdemir'in değerlendirmelerine göre dolar kuru, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın faiz indirimi yapılamayacağına ilişkin sözleri ve sıkı para politikasının devam edeceğini açıklaması TL'yi destekliyor. Ayrıca yabancı fonların borsadan çıkarak yüksek faizli tahvile yönelmesi sonucu yabancıların alım yapmaması doları düşürüyor

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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