İstanbul4 °C

  1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Dolar- euro kaç TL? Dolar kurunda son durum nedir? | 26 Aralık Çarşamba

Dolar- euro kaç TL? Dolar kurunda son durum nedir? | 26 Aralık Çarşamba

26 Aralık 2018 piyasalar güne nasıl başladı? 26 Aralık dolar kuru ne oldu? 26 Aralık Çarşamba euro ne kadar, 26 Aralık Çarşamba Dolar en son ne kadar? Dolar güne nasıl başladı? Dolar ve euro 26.12.2018 piyasası nedir? İşte günün ilk rakamları...

Dolar- euro kaç TL? Dolar kurunda son durum nedir? | 26 Aralık Çarşamba

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?  Dolar-euro ne kadar? 26 Aralık çarşamba dolar kurunda son durum haberimizde....   

dolar-cuma-002.jpg


DOLAR KURU CANLI | 26.12.2018 ÇARŞAMBA

Dolar bu sabah itibariyle 5,29'dan işlem görüyor.

euro-001.jpg

EURO KURU CANLI | 26.12.2018 ÇARŞAMBA

Euro kuru bugün 6,03'ten işlem görüyor. 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.