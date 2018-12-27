Dolar- euro kaç TL? Dolar kurunda son durum nedir? | 27 Aralık Perşembe
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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Dolar-euro ne kadar? 27 Aralık perşembe dolar kurunda son durum haberimizde....
DOLAR KURU CANLI | 27.12.2018 PERŞEMBE
Dolar bu sabah itibariyle 5,29'dan işlem görüyor.
EURO KURU CANLI | 27.12.2018 PERŞEMBE
Euro kuru bugün 6,03'ten işlem görüyor.
Etiketler : dolar kuru, DOLAR KAÇ TL
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