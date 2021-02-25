Dolar, euro kaç TL? Dolar neden yükseliyor? Dolar ne olur uzman yorumları?

Uzun bir aranın ardından geçtiğimiz hafta Ağustos 2020'den bu yana 7 TL'nin altına inen dolar kuru, siyasetteki tartışmalarla birlikte yeniden yükseliş trendine girdi. Dolar tekrar 7,20 TL bandına yaklaştı.

DOLAR BUGÜN NE KADAR? DOLAR, EURO KAÇ TL?

Dolar kuru saat 10.04 itibarıyla 7,1983 TL'den alınıyor, 7,209 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 8,7662 TL'den alınıyor, 8,7795 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı, 7,2090 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7550 lira olarak kayıtlara geçmişti.

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25 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

25 Şubat Perşembe gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz.

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 7,1844 7,1904

Avro 8,7580 8,6670

Sterlin 10,1792 10,2026

İsviçre Frangı 7,9289 7,9382

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Ekonomistler dolar kurunun, Merkez Bankası'nın döviz rezervleri üzerinden yaşanan siyasi tartışmalar ve Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeniden siyaset sahnesine döneceğine ilişkin haberler nedeniyle yükseldiğini belirtiyor.

Öte yandan Merkez Bankası'nın sıklaştırma adımına gitmesi ile birlikte TL, negatif olarak ayrıştı. Türkiye'nin en büyük ekonomik sorunu olarak görünen enflasyonun diğer aylarda daha daha da artmadı ve Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın faiz indiriminin gündemde olmadığını belirtmesinin algısıyla yukarı yönlü bir gidişat içerisinde

Ayrıca Dolar/TL dün 7.25'i test ederken, 25 Şubat sabahına 7.17'den başladı.

DOLAR NE OLUR UZMAN YORUMLARI?

GCM Yatırım tarafından dolar kurundaki son duruma ilişkin yapılan yorumda," Gelişmekte olan ülke para birimlerinin ABD Doları karşısındaki performansında ayrışma izlediği bir haftada Türk Lirası ABD Doları karşısında en zayıf para birimi görünümünde yaklaşık olarak yüzde 2,70’e yakın değer kaybı ile dikkat çekmektedir.

Özellikle 7,20 – 7,22 bölgesi üzerindeki kalıcı hareketler, mevcut pozitif beklentinin daha da güçlenmesini sağlayarak bir sonraki güçlü direnç noktası 7,33 bariyerine ulaşmak / yaklaşmak isteyebilir. " ifadelerine yer verildi.