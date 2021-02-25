SON DAKİKA! Ermenistan ordusu Başbakan Paşinyan'ın istifasını istediErmenistan'da darbe mi oluyor? | Ermenistan'da ne oluyor son dakikaYapılan o şaka Selena Gomez hayranlarını kızdırdı!Serkay Tütüncü'nün sevgilisi var mı? Sevgilisi kim?Öğrencilerden yüz yüze sınavlara #TurkishStudentsLivesMatter hashtagi ile tepkiTÜİK açıkladı: Ekonomik Güven Endeksi şubat ayında azaldı2021-YDS/1 başvuruları başladı, kılavuz yayımlandı!Dünyaca ünlü yıldız Kate Winslet, 'Ben istisnayım' dediKoronavirüsün yeni bir mutasyonu keşfedildi: Çok daha bulaşıçı ve tehlikeli!Turkish Students Lives Matters ne demek? Turkish Students Lives Matters Twitter
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Dolar, euro kaç TL? Dolar neden yükseliyor? Dolar ne olur uzman yorumları?

Dolar, euro kaç TL? Dolar neden yükseliyor? Dolar ne olur uzman yorumları?

Dolar kurundaki yukarı yönlü yükseliş yeniden piyasaları tedirgin ederken döviz kurundaki son durum merak ediliyor. Bu kapsamda Dolar, euro kaç TL? Dolar neden yükseliyor? Dolar ne olur uzman yorumları? sorularının yanıtları merak ediliyor.

Uzun bir aranın ardından geçtiğimiz hafta  Ağustos 2020'den bu yana 7 TL'nin altına inen dolar kuru, siyasetteki tartışmalarla birlikte yeniden yükseliş trendine girdi. Dolar tekrar 7,20 TL bandına yaklaştı.

DOLAR BUGÜN NE KADAR? DOLAR, EURO KAÇ TL?

Dolar kuru saat 10.04 itibarıyla 7,1983 TL'den alınıyor, 7,209 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 8,7662 TL'den alınıyor, 8,7795 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı, 7,2090 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7550 lira olarak kayıtlara geçmişti.

CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

25 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE  SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

25 Şubat Perşembe gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz.

                        ALIŞ         SATIŞ

ABD Doları   7,1844   7,1904

Avro              8,7580    8,6670

Sterlin         10,1792   10,2026

İsviçre Frangı  7,9289  7,9382

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Ekonomistler dolar kurunun, Merkez Bankası'nın döviz rezervleri üzerinden yaşanan siyasi tartışmalar ve Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeniden siyaset sahnesine döneceğine ilişkin haberler nedeniyle yükseldiğini belirtiyor.  

Öte yandan Merkez Bankası'nın sıklaştırma adımına gitmesi ile birlikte TL, negatif olarak ayrıştı. Türkiye'nin en büyük ekonomik sorunu olarak görünen enflasyonun diğer aylarda daha daha da artmadı ve Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın faiz indiriminin gündemde olmadığını belirtmesinin algısıyla yukarı yönlü bir gidişat içerisinde

Ayrıca Dolar/TL dün 7.25'i test ederken, 25 Şubat sabahına 7.17'den başladı.

DOLAR NE OLUR UZMAN YORUMLARI?

GCM Yatırım tarafından dolar kurundaki son duruma ilişkin yapılan yorumda," Gelişmekte olan ülke para birimlerinin ABD Doları karşısındaki performansında ayrışma izlediği bir haftada Türk Lirası ABD Doları karşısında en zayıf para birimi görünümünde yaklaşık olarak yüzde 2,70’e yakın değer kaybı ile dikkat çekmektedir. 

Özellikle 7,20 – 7,22 bölgesi üzerindeki kalıcı hareketler, mevcut pozitif beklentinin daha da güçlenmesini sağlayarak bir sonraki güçlü direnç noktası 7,33 bariyerine ulaşmak / yaklaşmak isteyebilir. " ifadelerine yer verildi.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT