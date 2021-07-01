 Dolar - euro kuru bugün ne kadar? 1 Temmuz 2021 serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Döviz kurlarındaki yüksek seyir sürerken Merkez Bankası da bu kapsamda sıklaştırma adımları atmayı sürdürüyor. Banka, Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkanı azami oranını yüzde 20'den yüzde 10'a düşürdü, döviz cinsinden mevduat ve katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranlarını da tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırdı. Sıklaştırma adımının piyasalar üzerinde bir etki yapmayacağını ifade eden analistler Kovid-19'un delta varyantı ve para politikalarının seyri açısından ipucu verecek her türlü veri ve sözle yönlendirmenin gündemin odağında kalmaya devam edeceğini söyledi. Bu kapsamda kurlardaki son durumu araştıranlar Dolar - euro kuru bugün ne kadar? şeklinde araştırmalarda bulunuyor. İşte 1 Temmuz 2021 serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, haziran ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, haziran ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, haziran ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, mayıs işsizlik oranı

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.45 ABD, haziran ayı imalat sanayi PMI

DOLAR - EURO KURU BUGÜN NE KADAR 30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA ?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 1 Temmuz 2021 Perşembe gününde açılışta 8,6800 TL'den alınıyor, 8,6820 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,2930 TL'den alınıyor, 10,2950 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 8,6780 , euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,2890 TL olarak kayıtlara geçti.

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1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU ALIŞ - SATIŞ FİYATLARI

1 Temmuz 2021 Perşembe gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.33 itibariyle aşağıdaki gibidir.

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 8,6947 8,7000

Avro 10,3105 10,3212

Sterlin 12,0249 12,0428

İsviçre Frangı 9,3997 9,4110

Japon Yeni 0,0785 0,0782

S. Arabistan Riyali 2,3116 2,3231

Norveç Kronu 1,0036 1,0097

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)