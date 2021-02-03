Dolar kaç TL? Bugün dolar ve euro kuru ne kadar oldu? 3 Şubat 2021 Çarşamba güncel döviz kurları

Yurt içinde piyasalar bugün TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verilerini takip edecek. Enflasyondaki artışın sürmesi beklenirken piyasalardaki olumlu hava ise yeni günde sürüyor.

DOLAR KAÇ TL? KAÇ PARA OLDU?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre - 0,29 oranında değişim gösterdi. Saat 09.22 itibariyle bir dolar 7,1719'dan alınıyor, 7,1798 TL'den ise satılıyor.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde -0,22 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 8,6344 TL, satış kuru ise 8,6503 TL’dir.

3 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 7,1820 7,1916

Avro 8,6519 8,6640

Sterlin 9,8110 9,8348

İsviçre Frangı 7,9992 8,0333

BUGÜN DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU?

Dolar kuru bugün açılışta 7,1850 liradan alınıyor, 7,1870 liradan satılıyor. Dün kapanışta doların satış fiyatı 7,1790 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

Piyasaların açılışında euro 8,6800 liradan alınıyor, satış fiyatı ise 8,6620 lira olarak belirlendi. Dün kapanışta euronun satış fiyatı 8,6400 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU| ŞİMDİ DOLAR NE KADAR ?

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

3 Şubat 2021 Çarşamba günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

3 Şubat 2021 Çarşamba günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

PİYASALARIN GÜNDEMİ

Yurt içinde, dün alıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,27 değer kazanarak günü 1.511,43 puandan tamamladı. Dün 7,0917 ile 6 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini görmesi sonrası 7,1990'dan kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,1880 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda artan risk iştahı ve yurt içinde döviz kurlarındaki gerilemenin pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

Bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 puanın önemli destek, 1.525 ve 1.570 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,48 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 14,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,75'e çıkacağı hesaplanıyor.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.