Dolar kaç TL? Dolar- euro kurunda son durum nedir? | 22 Şubat 2019 Cuma

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DOLAR KURU CANLI | 22.02.2019 CUMA DOLAR KAÇ TL? EURO KURU CANLI | EURO NE KADAR 22.02.2019 CUMA

Dolar kuru, dün Güney Afrika'nın ülkenin en büyük elektrik üreticisi olan Eskom'a kaynak sağlayacağını açıklaması sonrası Rand'da gözlenen sert değer kaybı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayınlanan tutanaklarında bu yıl olası faiz artırımı beklentilerinin artırmasıyla yükselirken, yeni güne 5.33 TL seviyesinden başladı. Dolar gün içerisinde en yüksek 5.3428 TL'ye kadar yükselirken, saat 17.26 itibarıyla 5.3255 TL seviyesinde bulunuyor. 6.0742 TL'ye kadar yükselen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.0515 TL'de bulunuyor.

Dolar kurundaki dar bantta yaşanan sık volatilite devam ediyor. Bir süredir 5.20 - 5.30 arasında sıkışan dolar/TL haftaya 5.28 seviyesinde başlamasının ardından yukarı yönlü bir hareketle 5.30 üzerine çıkmıştı.

Dün, Güney Afrika'dan gelen haber akışıyla gelişen ülke paralarında dalgalanma arttı.

Güney Afrika’nın ana elektrik üreticisi olan ancak borca batık Eskom’un geçen hafta hizmet ayrıştırması (unbunbdling) uygulayacağını açıklamasının ardından hükümet Eskom'a kaynak sağlayacağını belirtti ve Güney Afrika randında sert bir düşüş yaşandı.

Dolar/TL de bağlı olarak uzun bir süre sonra 5.33 seviyesini gördü ancak sonrasında gevşedi ve 5.30 bandına indi ve gözler Fed'e döndü.

Ocak ayındaki toplantısında sürpriz bir şekilde güvercin mesajlar Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarına odaklanan piyasalarda gelecekteki para politikasının ipuçları arandı ancak tutanaklarda belirsizlik öne çıktı.

Dolar endeksi Fed sonrası önce düşse de ilerleyen saatlerde yükseldi, ABD borsaları yükselişle açıldı. Dolar/TL kuru ise çok anlamlı bir değişim yaşamadı ve 21 Şubat sabahı dolar 5.32 TL'de. Euro'da ise artış gözlendi ve 1.1350 üzerine çıkan euro/dolar paritesi sonrası euro/TL de 6.05 üzerinde.

Analistler kurdaki bu durumda Fed'in faiz artırmayacağı haberinin zaten satın alınmış olmasının etkili olduğunu belirtiyor.

FED TUTANAKLARI DOLAR İÇİN NE SÖYLÜYOR?

Fed üyelerin faiz oranlarının artırılıp artırılmaması konusunda tam bir fikir birliğine varamadığının görüldüğü tutanaklarda hedeflenen faiz seviyesine dair de bir ipucu yer almadı.

FOMC tutanaklarında finans piyasalarındaki gelişmelerin izlemeye devam edeceği ve oynaklıktan endişeli olduğu belirtilirken, "Bazı üyeler ekonomi yolunda giderse 2019'da faiz artışı bekliyor." dendi.

Dün New York Fed Başkanı John Williams, ABD'deki faiz seviyelerinin makul olduğunu ve büyüme ya da enflasyonda beklenmedik bir değişim olmadığı sürece faizlerin artmasına gerek olmadığını söyledi.

Tutanaklardaki en ilginç gelişme ise bilanço normalleştirilmesi tarafında geldi. Bilanço daraltma planını yavaşlatma ve sona erdirme şartları tartışıldığı toplantıda üyelerin çoğunun 4 trilyon dolar büyüklüğündeki Fed’in bilançosunun daraltılmasına bu yıl son verilmesi gerektiğini söylediği anlaşıldı ancak tam bir fikir birliğine varılamadı.

SEÇİM SONRASI DOLAR NE OLUR? 31 MART SEÇİMLERİ SONRASI DOLAR YÜKSELİR Mİ?

Doların akıbeti yerel seçimler sonrası ne olacak? Özellikle Yerel Seçimler az bir süre kala Dolar Kuru ne olacağı akıllarda soru işareti oldu. Uzmanlardan aldığımız bilgilere göre seçim sonrası Dolar ne olacak? Dolar Azalır mı artar mı sizler için araştırdık. İşte uzmanlardan seçimler doları nasıl etkiler? sorusuna yanıt.

Yüzde 20’lerin üstüne çıkan enflasyon ve 7.20 TL gören dolar kuru Mart yerel seçimleri dolayısıyla daha da yükselmemesi için suni yöntemlerle baskılanmaya çalışılıyor.

2013 yılından sonra ABD’nin dünya üzerindeki doları kendi ülkesine çekme hamleleri, dışa bağımlı olan ve ülkeye dolar girdisinin çok önemli olduğu Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri zora soktu.

Yaşanan bu global krizin üzerine bir de ülke içerisindeki Rahip Brunson krizi, Fırat’ın doğusundaki YPG problemi gibi siyasal sıkıntılar da eklenince dolar kurunun Türk Lirası karşısında değer kazanması kaçınılmaz oldu.

Dolar kurunun hızla yükselişinin önüne bir türlü geçilemezken bu durum ülkedeki ithalat ürünlerinin ani yükselmesine, gıdadan sanayiye bir çok alanda zam yapılmasına sebep oldu.

Merkez Bankası Eylül toplantısında dolar kurunu baskılamak amacıyla faizi 625 puan yükseltti. Faiz artışı dolar kurunu baskılamaya yardımcı oldu fakat bu sefer de kredi mekanizması çalışmadığı için bir çok sektörde iflas erteleme yani konkordatolar ilan edilmeye başlandı.

ENFLASYON NE OLACAK?

Hükümetin “Enflasyonla topyekün mücadele” adı altında uygulamaya koyduğu yüzde 10 indirim uygulaması, asgari ücretin yüzde 26 düzeylerinde artırılması, ÖTV ve KDV indirimlerinin 3 ay, İmar Barışı başvurularının 6 ay daha uzatılması gibi hamleler seçim yatırımı olarak değerlendiriliyor. Atılan bu adımlar kulağa hoş gelse de ekonomiyi düze çıkarmak için kemer sıkmak zorunda olan Türkiye’yi daha da büyük sıkıntılara sürüklüyor.

31 MART YEREL SEÇİMLER DOLARI NASIL ETKİLER?

AKP’nin İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde seçimleri kazanamama riski piyasaları da etkiliyor. 31 Mart yerel seçimlerinin ekonomide ne gibi sonuçlara sebep olacağı ise merak ediliyor.

Uzmanlar bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Türkiye’nin içinde bulunduğu durum ve hükümetin seçimi kazanma içgüdüsüyle yaptığı hamlelerin dolar kurunu ve enflasyonu tetikleyebileceğini ve dolar kurunun seçime kadar 7 TL’yi, enflasyonun da yüzde 25’leri görebileceğini savunanlar olduğu gibi, seçime kadar dolar kuru ve enflasyon baskılamasının devam edeceğini savunanlar da var. Bir çok ekonomistin ortak fikri ise seçimlerden önce veya sonra dolar kurunda ve enflasyonda ani reflekslerin yaşanabıileceği yönünde.

BOLTON GÖRÜŞMESİ PİYASALARI GERDİ

ABD Başkanı Trump'un özel temsilcisi Bolton, Pazar günü İsrail'de yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye'den çekilmesi için yeni bir şart ortaya sürerek Türkiye'den ABD'nin Suriye'deki Kürt müttefiklerini korumayı kabul etmesini istemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gelen Bolton'a tepkisini koydu ve randevu vermedi. Bolton dün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Suriye'den çekilme sürecine ilişkin görüşmelerde bulunduktan sonra ülkesine döndü.

DOLAR UZMAN TAHMİNLERİ | DOLAR UZMAN GÖRÜŞÜ

işte dolar piyasası hakkında sektörde uzman yatırımcıların görüşleri...

Ziraat Yatırım – DolarTL Paritesi USDTRY Yorumu

Haftaya zayıf bir görüntüyle başlayan TL, dün %1 oranında değer kaybıyla tamamlayarak negatif ayrıştı. Kur günü 5,3850 seviyesinden kapattı. Bugüne baktığımızda, cuma günü oldukça güvercin açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Powell’ın ardından Dolar’daki zayıflıktan destek bulan GOÜ para birimleri bu sabah zayıf; ancak bunu kar satışları olarak değerlendirmek mümkün. Halihazırda risk alma iştahı devam ederken, ABD on yıllık tahvil faizi %2,70’e yaklaşmış durumda. GOÜ para birimleriyle birlikte TL de bu sabah kısmi baskı altında. Şu aşamada, kısa vadeli 5,42 direnci önemli gözüküyor. Bu seviyenin üzerinde teknik bir yükseliş gözlemlenebilir ki bu seviyenin üzerinde 5,47 hedef olabilir. Diğer yandan, 5,42 seviyesinin kısa vadede geçilememesi durumunda 5,38 desteği kırılabilir ve 5,33 hedef olabilir. Veri gündemi açısından sakin günde dün başlayan ABD – Çin arasındaki ticaret görüşmesi ile ilgili haber akışı takip edilecek.

Deniz Yatırım – Dolar Kuru USDTL Yorumu

Global ekonomiye dair bir süredir tartışma konusu olan başlıkların masadan kalkmadığı gerçeğini saklı tutarak kısa vadeli işlemlerde dış varlıklarda oluşan iyimserliğin sirayet etmesini bekliyoruz. Ancak, geçişkenlikte hafta içerisinde takip edilecek olan politik ve jeopolitik haber akışının etkisiyle bir miktar sınırlanma gözlenebilir. Asya işlemleri ve ABD endeks vadelilerinin işaret ettiği pozitif resmin açılışta yerel ve Avrupa varlıklarına sınırlı düzeyde yansımasını bekliyoruz.

Yerel hisse senetleri için geniş bantta konuştuğumuz 88000-95000 aralığının bir süre daha çalışacağını düşünüyoruz. Bant dışına çıkış eğilim açısından riskler dış varlıklar açısından toparlanma gerçekleşmeden aşağı yönlü olmaya devam edecektir. Çapraz işlemlerde (USDTRY) Türk lirası için kısa vadede 5.60 bölgesinin yükselişlerde direnç olarak öne çıkması beklentisi içerisindeyiz.

USDTRY paritesi işlemlerinde “küresel risk iştahına paralel” eğilim öngörüyoruz. 5.32-5.28 destek, 5.41-5.48 direnç konumunda.

Anadolu Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Yorumu

Beklentilerin üzerinde gelen ABD istihdam verileri sonrasında Powell’ın açıklamaları ile gelişen ülke kurlarındaki yükselişin de etkisiyle geçen haftayı 5,3322’den tamamlayan USD/TL’nin dünkü kapanışı 5,3859 olurken bu sabah işlemler 5,39’un üzerinde gerçekleşmeye devam ediyor.

Paritede 5,32-5,40 bandını izliyoruz. Dün test edilen ancak kırılamayan 5,32 üzerinde TL’de değer kaybının hızlanmaması için 5,40 yukarı kırılmamalı. Bu açıdan bugün için 5,36-5,40 bandını ve bu bandın kırılımını takip edeceğiz. 5,40 üzerinde 5,42 ardından 5,45 riski oluşabilecekken 5,36 altında 5,32 yeniden test edilebilir. 5,32’nin altı şu an itibbariyle zor görünüyor.

Son Fiyat : 5,3951

Destekler : 5,38-5,36-5,32

Dirençler : 5,40-5,42-5,45

Investaz – DolarTL USDTRY Yorumu

Yükselişe Geçti / 5.2700 Önemli Destek / Günlük Değişim % 1.02

ABD Borsaları, günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,42 artışla 23.531 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,70 kazançla 2.549 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 1,26 yükselişle 6.823 puanda seyretti.

Dolar, ABD – Çin ticaret görüşmelerini ve ABD Başkanı Donald Trump’ın konuşmasını beklerken üç günlük düşüşünü sonlandırdı. Bugün yurtiçi piyasaların veri açısından sakin geçeceğini söyleyebiliriz.ABD tarafında ise İthalat,İhracat ve Ticaret Dengesi ve İş imkanları Personel Değişim Oranlarını verilerini takip edeceğiz.

Dört saatlik grafikte hareketli ortalamaların altında fiyatlanan kurda günlük pivot noktası 5,3700 olarak takip edilirken düşüşleerde 5.3300 – 5.3100 – 5.2700 destekler olarak takip edilebilir. Yükselişlerde 5.4100 – 5.4300 – 5.4700 dirençler olarak takip edilebilir

Şeker Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Yorumu

Dolar endeksinin 95,192 seviyesine kadar gerilemesine rağmen Dolar/TL kuru yeni haftaya alıcılı olarak başladı. Kurun 5.40 üzerinde tutunması durumunda 5.4685 ve 5.55 dirençleri ön planda olabilir. Diğer yandan 5.40 aşağısında yaşanabilecek geri çekilmelerde ise 5.33 ve 5.2580 desteklerine kadar geri çekilme olabilir.

Oyak Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Yorumu

USDTRY 5.32 destek seviyesi… USDTRY’de 20 günlük ortalama seviyesinin bulunduğu 5.32 destek seviyesinden tepki alımları görülüyor. 5.43 üst bolinger band çizgisi ile 5.53 seviyeleri direnç, 5.32 destek seviyesinin kırılması durumunda ise 5.23 destek seviyesi olarak izlenebilir.