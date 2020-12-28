Piyasalar haftanın ilk gününe sakin başladı. Merkez Bankasının faiz kararının etkileri piyasalar üzerinden etkisini sürdürüyor. Dolar ve euro kuru cuma günkü kapanıştaki gibi aynı seviyelerde seyrediyor. Peki Dolar kaç TL? Dolar ve euro bugün ne kadar oldu 28 Aralık 2020 Pazartesi ? İşte güncel döviz kurları...

BİR DOLAR KAÇ TL? ANLIK DOLAR KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre yüzde - 0,09 oranında değişim gösterdi. Saat 09.40 itibariyle bir dolar 7,5337 TL'de alınıyor, 7,5451 TL'den ise satılıyor.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde 0,14 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 9,2088 TL, satış kuru ise 9,2237 TL’dir.

DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR 28 ARALIK 2020 PAZARTESİ ?

Dolar kuru bugün açılışta 7,5650 liradan alınıyor, 7,5670 liradan satılıyor. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5760 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

EURO FİYATI

Piyasaların açılışında avro 9,2500 liradan alınıyor, satış fiyatı ise 9,2520 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta euronun satış fiyatı 9,2190 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

28 Aralık Pazartesi günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

28 Aralık Pazartesi günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

PİYASALARIN FAİZ KARARINI OLUMLU BULDU

Bu hafta yurt içinde, yarın ekonomik güven endeksi ve perşembe günü Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile dış ticaret istatistiklerinin takip edileceğini bildiren analistler, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu ifade etti.

Analistler, perşembe günü Avrupa'da yılbaşı tatillerinin başlayacağını, cuma günü ise tüm piyasaların kapalı olacağını söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.440 ve 1.455 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını vurgulayan analistler, 1.390 puanın kısa vadeli görünüm açısından önemi destek olduğunu kaydetti.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.