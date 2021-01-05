Dolar kaç TL? Dolar ve euro bugün ne kadar oldu? 5 Ocak 2021 Salı güncel döviz kurları

Serbest piyasada dolar ve euro kuru haftanın ilk gününe göre yeni göre az da olsa yükselişle merhaba dedi. Dolar kuru 7,30 TL seviyelerinde seyrederken euro kuru ise 9,10 TL seviyelerine yükseldi. Peki Piyasaların gündemi ne ? Dolar kaç TL? Dolar ve euro bugün ne kadar oldu? İşte 5 Ocak 2021 Salı güncel döviz kurları...

BİR DOLAR KAÇ TL? ANLIK DOLAR KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre yüzde -0,34 oranında değişim gösterdi. Saat 09.54 itibariyle bir dolar 7,3905 TL'de alınıyor, 7,3945 TL'den ise satılıyor.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde - 0,16 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 9,0657 TL, satış kuru ise 9,0809 TL’dir.

DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR? 4 OCAK 2021 PAZARTESİ GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar kuru bugün açılışta 7,4210 liradan alınıyor, 7,4230 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3670 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

EURO FİYATI

Piyasaların açılışında avro 9,1100 liradan alınıyor, satış fiyatı ise 9,1120 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta euronun satış fiyatı 9,0580 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

5 Ocak 2021 Salı günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

5 Ocak 2021 Salı günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

PİYASALARIN GÜNDEMİ

Yurt içinde, dün açıklanan enflasyonun beklentileri aşması ve imalat sanayi PMI verisinin aralıkta bir önceki aya göre gerilemesine karşın BIST 100 endeksi rekorlara devam ederken, döviz kurları da düşüş eğilimini sürdürdü.

BIST 100 endeksi, yüzde 1,27 artışla günü 1.495,43 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gün içinde 1.500,01 puanla rekor seviyeyi gördü. Dün 7,3418'e kadar gerilemesinin ardından günü 7,4214'ten tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4220 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, düşüş eğilimindeki döviz kurlarının pay piyasalarını desteklemeye devam ettiğini belirterek, bugün ABD'de ISM imalat sanayi PMI ile Almanya'da perakende satışlar ve işsizlik verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Kovid-19 salgını ile ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.520 seviyesinin direnç, 1.450 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.