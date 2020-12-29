Piyasalar haftanın ikinci gününde de sakinliğini koruyor. Dolar ve euro kurundaki düşüş düşürüyor. Dün 7,50 TL'nin altına kadar inen dolar karşısında Türk Lirası ( ₺ ) 2 TL değer kazanırken döviz kurları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler de araştırmalarda bulunuyorlar. Peki Dolar kaç TL? Dolar ve euro bugün ne kadar oldu? İşte 28 Aralık 2020 Salı güncel döviz kurları...

BİR DOLAR KAÇ TL? ANLIK DOLAR KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre yüzde - 0,39 oranında değişim gösterdi. Saat 11,26 itibariyle bir dolar 7,4102TL'de alınıyor, 7,4149 TL'den ise satılıyor.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde - 0,13 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 9,0771 TL, satış kuru ise 9,0881 TL’dir.

DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR? 29 ARALIK 2020 SALI GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar kuru bugün açılışta 7,4480 liradan alınıyor, 7,4500 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4480 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

EURO FİYATI

Piyasaların açılışında avro 9,1180 liradan alınıyor, satış fiyatı ise 9,1200 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta euronun satış fiyatı 9,0940 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

29 Aralık Salı günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

29 Aralık Salı günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

PİYASALAR, TÜRKİYE- İNGİLTERE ANLAŞMASINI TAKİP EDECEK

Yurt içinde, dün döviz kurlarındaki düşüş eğiliminden destek bulan BIST 100 endeksi rekorlara devam etti. BIST 100 endeksi, yüzde 0,93 artışla günü 1.439,29 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.442,79 puana taşıdı.

Dün 7,4075 ile 10 Eylül'den bu yana en düşük seviyeyi gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,87 azalışla 7,4475'ten tamamladı. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4540 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, İngiltere ile Türkiye arasında imzalanacak STA'nın etkisiyle hisse ve sektör bazlı güçlenen alımların BIST 100 endeksinde rekorların devam etmesine katkı sağladığını belirterek, bugün konuyla ilgili gelişmelerin takip edileceğini ifade etti.

Yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise ekonomik güven endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.455 seviyelerinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.