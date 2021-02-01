Dolar kaç TL? Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? 1 Şubat 2021 Pazartesi güncel döviz kurları

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021 yılına ilişkin ilk enflasyon raporunu açıklaması ve güçlü para politikasının devam edeceğinin ardından piyasalardaki pozitif ivme sürüyor. Peki dolar ve euro kurunda son durum ne ? Dolar kaç TL? Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? İşte 1 Şubat 2021 Pazartesi güncel döviz kurları...

DOLAR KAÇ TL? KAÇ PARA OLDU?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre - 0,7 oranında değişim gösterdi. Saat 10.57 itibariyle bir dolar 7,2566 TL'de alınıyor, 7,2619 TL'den ise satılıyor.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde -0,88 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 8,7541 TL, satış kuru ise 8,7932 TL’dir.

1 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 7,2605 7,2660

Avro 8,8090 8,8161

Sterlin 9,9762 9,9892

İsviçre Frangı 8,1397 8,1504

DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

Dolar kuru bugün açılışta 7,2760 liradan alınıyor, 7,2780 liradan satılıyor. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2950 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

EURO NE KADAR OLDU?

Piyasaların açılışında euro 8,8350 liradan alınıyor, satış fiyatı ise 8,8370 lira olarak belirlendi. Cuma günü kapanışta euronun satış fiyatı 8,8660 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU| ŞİMDİ DOLAR NE KADAR ?

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

1 Şubat 2021 Pazartesi günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

1 Şubat 2021 Pazartesi günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

PİYASALARIN GÜNDEMİ

Yurt içinde, geçen hafta dünya borsalarına paralel satıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 1,66 ve haftalık bazda ise yüzde 4,47 değer kaybederek 1.473,45 puana geriledi. Dolar/TL ise cuma günü yüzde 0,23, bir önceki hafta kapanışına göre de yüzde 1,35 değer kaybetmesi sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında düşüş eğilimini sürdürerek 7,2750 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın enflasyonla mücadele vurgusu ile Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), Türkiye ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisini yüzde 6'ya yükseltmesinin Türk lirası varlıkları için pozitif olduğunu, pay piyasalarında yaşanan geri çekilmeyi düzeltme olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Bugün imalat sanayi PMI ve çarşamba günü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 seviyesinin önemli destek, 1.525 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında TÜFE'nin yüzde 1,48 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,48) göre, bir önceki ay yüzde 14,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,75'e çıkacağı hesaplanıyor.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.