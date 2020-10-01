Dolar kuru bugün ne kadar oldu? (1 Ekim 2020 dolar - euro fiyatları )

Merkez Bankasını faiz artırımı, BBDK'nın Aktif Rasyosu kararı sonrası sıklaştırma adımları sürerken dolar ve avro kuru az da olsa düşüşe geçti. Piyasalarda pozitif bir seyir hakim olurken dünyada ve Türkiye'deki gelişmeler takip edilecek. Küresel piyasaların dün karışık bir seyir izlemesinin ardından, bugün dünya genelinde açıklanacak eylül ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da dün banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla yüzde 1,96 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.145,24 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,2 azalarak 7,7215'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,7050 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ekonomi yönetiminin birbiri ardına attığı normalleşme adımlarının Türk lirası varlıkları desteklediğini belirterek, piyasalardaki pozitif seyrin devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

YOĞUN VERİ GÜNDEMİ

Jeopolitik gelişmeler, yeni tip koronavirüs aşısı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu vurgulayan analistler, veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin direnç, 1.120 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

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1 Ekim tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

1 Ekim tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

1 EKİM 2020 DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Serbest piyasada 7,7070 liradan alınan dolar, 7,7090 liradan satılıyor.

1 EKİM 2020 EURO BUGÜN NE KADAR?

9,0560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0580 lira olarak belirlendi.