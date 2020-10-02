Dolar kuru bugün ne kadar oldu? (2 Ekim 2020 dolar - euro fiyatları )

Koronavirüs salgını ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle dolar ve avro kurundaki fiyat artışı sürüyor. Sıklaştırma adımları sürürken önceki gün pozitif şekilde ayrışarak kapana Borsa İstanbul dününü düşüşle kapattı. İç piyasalarda sakin bir veri gündemi bugün olacak, küresek piyasaların odağı ise ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalandığını açıklaması oldu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." dedi.

TRUMP'IN KOVİD-19 OLMASI PİYASALARDA TEDİRGİNLİK YARATTI

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde Trump'ın Kovid-19'a yakalanması, piyasalarda tedirginliğe neden olurken, ABD endeksleri, vadeli işlemler piyasasında yüzde 2'ye yakın değer kaybetti.

ABD'de dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat endeksinin beklentilerin altında kalmasına karşın teşvik paketine ilişkin beklentiler ve tahminlerden iyi gelen işsizlik başvuruları sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,13, S&P 500 endeksi yüzde 0,53 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,42 değer kazandı.

ABD'DE TEŞVİK PAKETİ SENATODAN GEÇECEK Mİ?

ABD Temsilciler Meclisi'nin, Demokrat üyelerin hazırladığı Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onaylamasına karşın, söz konusu teşvik paketine ilişkin belirsizlikler devam ediyor. Temsilciler Meclisi'nin kabul etmesinin ardından Senato'ya sunulacak paket, buradan geçmesi halinde yasalaşması için Başkan Trump'ın onayına gönderilecek. Paketin, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'dan geçemeyeceği öngörülüyor.

Avrupa tarafında, dün imalat sanayi PMI verileri beklentiler seviyesinde seyrederken, 50'nin üzerinde kalmaya devam ederek genişlemenin yavaşlasa da sürdüğüne işaret etti. Dün başlayan ve bugün de devam edecek Avrupa Birliği liderler zirvesi piyasaların ana gündemi olarak öne çıkıyor.

Yurt içinde, dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.155 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kaybıyla 1.143,51 puandan tamamladı. Dün 7,7495'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,7680'den işlem görüyor.

Analistler, Trump'ın Kovid-19'a yakalanması sonrası seçim sürecinin nasıl etkileneceğinin takip edileceğini belirterek, özellikle Avrupa'da artan vaka sayıları nedeniyle tekrar gündeme gelen tedbirlerin küresel risk iştahını törpülediğini söyledi.

PİYASALARIN GÜNDEMİ

Jeopolitik gelişmeler, Kovid-19 aşısı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, bugün ABD'de açıklanacak eylül ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 1.120 puanın ise destek konumuna geldiğini bildirdi.

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2 Ekim tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

2 Ekim tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

2 EKİM 2020 DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Serbest piyasada 7,7674 liradan alınan dolar, 7,7747 liradan satılıyor.

2 EKİM 2020 EURO BUGÜN NE KADAR?

Serbest piyasada 9,1091 liradan alınan euro, 9,1173 liradan satılıyor.

2 EKİM 2020 STERLİN BUGÜN NE KADAR?

Serbest piyasada 9,9962 liradan alınan sterlin, 10,0125 liradan satılıyor.