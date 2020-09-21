Dolar kuru bugün ne kadar oldu? (21 Eylül 2020 dolar - euro fiyatları )

Dünyada ve ülkemizde yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler piyasaları etkilemeyi sürdürürken döviz fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Geçtiğimiz hafta 7,5740 lira seviyelerine kadar yükselen dolar kuru, yeni güne aynı seviyelerde başladı. Cuma günün 8,9650 lira seviyelerinde kapatan avro kuru ise rekor kırarak 9 TL'yi aştı. Gram altın ise güne 475 TL seviyelerinde başladı.

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir görünümle başlarken, yurt içinde, perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu kararları bekleniyor.

Analistler, ABD'de bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da yapacağı sunum ve açıklamaların yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, veri gündeminin görece zayıf olduğunu, teknoloji hisselerinin seyrinin küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Avrupa tarafında, Brexit belirsizliği devam ederken, geçen haftanın en önemli gündemi, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) negatif faize geçiş sinyalini net bir şekilde vermesi oldu.

Bugün, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceği endişeleri Asya borsalarında düşüşleri de beraberinde getirdi. Japonya borsasının resmi tatil dolayısıyla kapalı olduğu haftanın ilk işlem gününde, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 değer kaybetti.

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,12 değer kazanarak günü 1.111,96 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 0,84 yükseliş kaydetti. Cuma günü 7,5604'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,5690'dan işlem görüyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASINA ÇEVRİLDİ

Bu hafta perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısının gündemin odağında bulunduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı konuşmalar ile Powell'ın yarından itibaren Senato'da gerçekleştireceği sunumların takip edileceğini bildirdi.

Analistler, veri gündeminin bu hafta görece zayıf olduğunu ve jeopolitik gelişmeler ile Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.090 seviyesinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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21 Eylül tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

21 Eylül tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

21 EYLÜL 2020 DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Serbest piyasada 7,5680 liradan alınan dolar, 7,5700 liradan satılıyor.

21 EYLÜL 2020 AVRO BUGÜN NE KADAR?

8,9820 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9840 lira olarak belirlendi.