Dolar kuru düştü, gözler kuru bahane ederek ürünlerine zam yapanlarda! "Jet hızıyla zam yapanlardan şimdi indirim bekliyoruz"

Merkez Bankasının faiz indirimi yapmasının ardından yükselişe geçen dolar kuru 20 Aralık günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye yönelik açıklamalarının ardından düşüşe geçerek 18 TL seviyelerinden 12 TL'ye kadar indi. Söz konusu düşüşün ardından gözler, dolar kurunda yaşanan artışın ardından gıda, akaryakıt ve giyim gibi pek çok sektörde ürün fiyatlarına zam yapanlara çevrildi. Özellikle zincir marketler yaptıkları fahiş fiyat artışları ile vatandaşların alım gücünü iyiden iyiye zayıflatırken kurdaki düşüşün ardından ürün fiyatlarına indirim gelmedi.

"ŞİMDİ İNDİRİM BEKLİYORUZ"

Tüketici ürün fiyatlarına indirim beklerken bu konuya ilişkin değerlendirme yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken," Gıda, akaryakıt gibi birçok ürün grubunda döviz kurlarını bahane ederek jet hızıyla zam yapanlardan şimdi indirim bekliyoruz." dedi.

"TÜM ÜRÜN GRUPLARINDA İNDİRİM YAPILMALI"

"Ayçiçeği yağından motorine, kış lastiğine, monttan kuruyemişe, A’dan Z’ye tüm ürün gruplarına son birkaç ayda zam geldi. " diyen Bendevi Palandöken," Bu zamların birçoğu usulsüz artarken, birçoğu da Döviz Kurları bahane edilerek arttı. Şimdi ise döviz kurlarında yaşanan önemli düşüşün bu zamlara yansımasında göremiyoruz. Piyasalara güvenin artması, vatandaşın ve mal alım satım yapan esnafın rahatlamayı daha iyi yaşayabilmesi için artık tüm ürün gruplarında indirim yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN MUŞ: FİYATLARDA GEVŞEME BEKLİYORUZ

Öte yandan AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş," Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak biz de fiyatlarda bir gevşeme bekliyoruz." demişti.

İTO BAŞKANI AVGADİÇ: FİYATLAR ROKET HIZINDA ÇIKIP PARAŞÜT HIZINDA İNMEMELİ

Öte yandan kurdaki düşüşün ardından değerlendirmede bulunan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şevket Avdagiç, iş dünyasına fiyatları indirmeleri konusunda çağrı yapmıştı. Avdagiç bu konuda şunları söylemişti:

"Bütün bu spekülatif, manipülatif artışlar bir kenara konuldu ve böylece yeni bir döneme geçtik. Dolayısıyla buna bağlı olarak, tüm iş dünyasının fiyatlarını hızlı bir şekilde güncelleyeceğini öngörüyoruz. Yani burada kesinlikle şuna tahammülümüz yok, fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Dolayısıyla ben buradan temsil ettiğim İstanbul iş dünyasına açık çağrıda bulunuyorum. Döviz fiyatlarında bu ortaya çıkan hızlı düzeltmeye bağlı olarak, fiyatların da çok hızlı ve etkin bir şekilde güncellenmesi gerekiyor. Bu arada stok maliyetleri ve diğer bazı arızi durumlar dikkate alınarak değil, fiili, şu anda oluşan yeni döviz kuru seviyesi dikkate alınarak yeni fiyat seviyelerinin behemehal belirlenmesi ve bunların hızlı bir şekilde uygulanmaya konması gerekiyor."