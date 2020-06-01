Dolar kuru ne kadar oldu? (1 Haziran 2020 dolar - euro fiyatları )

Koronavirüsün dünya üzerinde etkisini artırarak sürdürmesi ülke ekonomilerini etkilemeyi sürdürürken dolar kuru güne 6,8120 liradan, avro 7,5900 liradan haftaya başladı.Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 6,8380 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6130 lira olmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Haziran ayında 7 tahvil ihalesi yapacağını açıkladı. Hazire, önümüzdeki 3 ayda toplam 61,1 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 82 milyar TL’lik iç borçlanma programladı.

ABD'de devam eden protestolar kontrolden çıktı, 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. ABD Başkanı Donald Trump, Haziran ayında düzenlenmesi planlanan G7 Liderler Zirvesi'ni Eylül ayına kadar ertelediğini ve üye ülkelere Rusya, Avustralya, Güney Kore ve Hindistan'ın da eklenmesini istediğini ifade etti.

Fed Başkanı Jerome Powell, corona pandemisi sürecinde ekonomiye destek vermek için elindeki aygıtları kullanacakları şeklinde verdiği sözü yineledi.

Almanya Ekonomi Bakanlığı, araç satışlarının artırılması için alıcılara dağıtılmak üzere 5 milyar euro prim verilmesini önerdi.

OPEC+ kaynaklarının verdikleri bilgiye göre Rusya’nın normal şartlarda 9-10 Haziran tarihlerinde yapılması öngörülen OPEC+ global üretim kısıntısı anlaşmasının 4 Haziran’a çekilmesine itirazı yok.

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

1 Haziran tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

1 Haziran tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

1 HAZİRAN 2020 DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 6,8100 liradan alınan dolar, 6,8120 liradan satılıyor.

1 HAZİRAN 2020 2020 EURO NE KADAR?

7,5880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5900 lira olarak belirlendi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1870’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 18 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi.

Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.