Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol konusunda anlaşma sağlayamaması petrol fiyatlarında düşüşe neden olurken, koronavirüs(Kovid-19) gelişmeleri piyasalar tarafından izleniyor. İç piyasalarda yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nin büyüme verisi izlenecek.

Kapalıçarşı'da 6,1350 liradan alınan dolar, 6,1370 liradan satılıyor. 6,9570 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,9590 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1170 lira, avronun satış fiyatı ise 6,9920 lira olmuştu.

PETROL EN HIZLI DÜŞÜŞÜNÜ YAŞADI

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmaması ve karşılıklı açıklamalar, Rusya ile Suudi Arabistan arasında "petrol savaşı" olarak nitelendirilebilecek gelişmelerin gündeme gelebileceği beklentilerini artırırken, petrol fiyatlarının da tarihinin en hızlı düşüşlerden birini kaydetmesine neden oldu.

Dün yaklaşık yüzde 30 değer kaybıyla 31,1 doları görmesinin ardından, panik fiyatlamasının durması ve gelen tepki alımlarıyla toparlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün 37 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Pay piyasaları da dün petrol fiyatlarının neden olduğu şok ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin dışında Avrupa ve ABD'de yayılmasının negatif etkisiyle enerji hisseleri öncülüğünde hızlı bir şekilde düşüşe geçti.

ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 7,79, S&P 500 endeksi yüzde 7,60 ve Nasdaq endeksi yüzde 7,29 değer kaybederken, bu gelişmeler sonrası ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen açıklamalar dikkati çekti.

Trump, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenecek kişilerin saatlik çalışma ücretleri ve çalışanların maaşları üzerinden yapılan vergi kesintilerine ilişkin Kongre'ye yeni öneriler sunacaklarını ve bugün bu konuda görüşme yapacaklarını duyurdu.

Açıklamanın ardından vadeli işlemlerde ABD endeks kontratları bugün yüzde 3'ün üzerinde yükselişle işlem görüyor.

KORONAVİRÜS KONUSUNDA GELİŞMELER İZLENİYOR

Avrupa tarafında, İtalya'nın, Kovid-19 salgınına karşı daha önce bölgesel olarak alınan önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacağını duyurması ve ülkede serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılması gündemin en önemli başlığı oldu.

Petrol ve gaz şirketlerinin hisselerinde yüzde 16’yı aşan kayıpların yaşandığı Avrupa borsalarında, endeksler de ortalama yüzde 8 düşüş kaydetti. Almanya'da DAX endeksi yüzde 7,94, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 7,69 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 8,39 değer kaybetti.

Avro/dolar paritesi ise ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve repo yoluyla likidite desteğinin etkisiyle yükselişini dün de sürdürdü. Parite, dün 1,1496 ile Ocak 2019'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesi sonrası bugün Asya piyasalarında düşüşe geçerek 1,1330 seviyelerinde dengelendi.

Çin’de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 139’a çıksa da yeni vaka ve ölüm sayısındaki artış hızı düşmeye devam etti. Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Çin'de son 24 saatte sadece 19 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugün Çin'de açıklanan enflasyon verisinin beklentiler doğrultusunda yıllık yüzde 5,2 artması sonrası kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kazandı.

İŞSİZLİK RAKAMLARI TAKİP EDİLECEK

Yurt içinde, dünya borsalarına paralel güçlü satışların etkili olduğu Borsa İstanbul'da, yüzde 5,54 gerileyen BIST 100 endeksi, günü 103.524,02 puandan tamamladı. Dün 6,10-6,20 bandında dalgalanması sonrası 6,1448'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,1510 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, piyasalardaki panik havasının dağılması ile tepki alımlarının güçlenmesinin beklenebileceğini belirterek, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nin büyüme verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 102.500'ün destek, 107.200 ve 110.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 6,10-6,20 bandının izleneceğini söyledi.

10 Mart tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

10 Mart tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

DOLAR KURU NE KADAR OLDU? 10 MART 2020

Kapalıçarşı'da 6,1350 liradan alınan dolar, 6,1370 liradan satılıyor.

EURO NE KADAR? 10 MART 2020

6,9570 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,9590 lira olarak belirlendi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi.

Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.