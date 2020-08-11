Dolar kuru ne kadar oldu? (11 Ağustos 2020 dolar - euro fiyatları )

Yeni haftaya rekor kırarak başlayan döviz kurlarında yükseliş trendi sürüyor. Piyasaların bugün takip edeceği önemli bir veri bulunmazken küresel piyasalar pozitif bir seyir izliyor. Öte yandan kur fiyatlarındaki yükselişin ne kadar süreceği de piyasaların gündeminde yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı işini kaybedenlere yönelik işsizlik sigortası imkanının süresini uzatması, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ABD Merkez Bankası (Fed) için daha fazla eylem alanı gördüğünü açıklaması ve teşvik paketi konusunda görüşmelerin tekrar başlayabileceğine yönelik açıklamalar pay piyasalarını destekliyor.

IMF'den yapılan açıklamada, salgının etkilerine karşı ABD ekonomisinin ilave bir mali pakete ihtiyaç duyacağı, genişletilmiş varlık alımları ve daha açık sözlü yönlendirme dahil olmak üzere Fed için daha fazla eylem alanı görüldüğü belirtildi.

NEW YORK BORSASINDA YÜKSELİŞLER GÖRÜLDÜ

Son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin de ekonomideki toparlanmaya işaret etmesi ile dün New York borsasında özellikle sanayi ve ticaret hisselerinde yükselişler görülürken, teknoloji hisselerinde kar satışlarının devam etmesi dikkati çekti.

Söz konusu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 1,30 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,27 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,39 düşüş kaydetti.

Dolar endeksi ise yükselişini üst üste 3'üncü işlem gününe taşıyarak 93,6 seviyesinde dengelendi.

Avrupa'da, veri gündeminin de zayıf olması ile dün borsalarda sakin bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,10, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41 değer kazandı.

Asya tarafında, bugün açıklanan verilere göre Japonya'da cari işlemler dengesi 168 milyar yen ile beklentilerin üzerinde fazla verdi. Singapur'da ise GSYH 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 42,9 geriledi.

Veriler sonrası devam eden küresel risk iştahının etkisiyle pay piyasaları alıcılı seyrederken, altının ons fiyatı yüzde 0,6 değer kaybederek 2.015 dolara indi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 değer kazandı.

YURT İÇİNDE BIST 100 ENDEKSİ DALGALI SEYİR İZLİYOR

Yurt içinde, dün 1.040-1.080 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.070 puanın hemen üzerinde tamamladı. Endeks, bir önceki kapanışına göre yüzde 1,41 değer kazanarak 1.075,52 puana çıktı. Dün 7,3350'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,3180 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugünün veri gündeminde, Avrupa'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını belirterek, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.025 puanın destek olarak öneminin arttığını aktaran analistler, 1.070 ve 1.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

11 Ağustos tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

11 Ağustos tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

11 AĞUSTOS 2020 DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 7,3180 liradan alınan dolar, 7,3200 liradan satılıyor.

11 AĞUSTOS 2020 2020 EURO NE KADAR?

Serbest piyasada 8,6050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6070 lira olarak belirlendi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1870’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 18 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi.

Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.