Dolar kuru ne kadar oldu? (15 Mayıs 2020 dolar - euro fiyatları )

Koronavirüsün dünya üzerinde etkisini artırarak sürdürmesi ülke ekonomilerini etkilemeyi sürdürürken İstanbul serbest piyasada dolar 6,9110 liradan, avro 7,4670 liradan güne başladı.Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9630 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5120 lira olmuştu.

Küresel piyasaların, dün artan oynaklıkla karışık bir seyir izlemesinin ardından, bugün açıklanacak makro ekonomik veriler takip edilecek.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4,5 milyonu geçerken, vaka ve ölüm sayılarındaki artışın ivme kaybetmeye devam etmesi, hükümetleri karantina tedbirlerini kaldırma konusunda cesaretlendiriyor. Ekonomilerin yeniden açılacağına ilişkin iyimserliği fiyatlamaya çalışan piyasalarda ise, salgında ikinci dalga yaşanabileceği endişelerinin volatiliteyi artırdığı görülüyor.

Kovid-19 vakalarının en fazla görüldüğü ABD'de, kayıtlı hasta sayısı 1,5 milyona yaklaşsa da, karantina tedbirlerinin hafifletilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Dün açıklanan verilere göre ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, beklentiyi aşarak 2 milyon 981 bin olurken, Kovid-19 salgınının etkisiyle son 8 haftada toplam 36 milyon 471 bine ulaştı.

Bu gelişmelere karşın, hafta başından itibaren düşüş eğiliminde hareket eden New York borsasında dün alımların güçlenmesi dikkati çekti. Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,62, S&P 500 endeksi yüzde 1,15 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,91 değer kazandı.

ABD borsalarında alımların etkisini artırmasından önce kapanan Avrupa pay piyasalarında ise satıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,95, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,75 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,65 değer kaybetti. Sterlin ve avro ise, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın önceki günkü "negatif faizi bir araç olarak düşünmüyoruz" açıklaması sonrası dolar karşısındaki düşüş eğilimini sürdürüyor. Avro/dolar paritesi, dün analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 1,08'in altını test etmesi sonrası bu seviyenin hemen üzerinde tutunmaya çalışırken, sterlin/dolar paritesi de 1,22 sınırına geriledi.

Bugün Çin'de açıklanan sanayi üretimi endeksi yüzde 3,9 ile beklentilerin üzerinde arttı. Ülkede perakende satışlar ise nisanda tahminler doğrultusunda yüzde 7,5 geriledi. Verilerin ardından Asya borsalarında sınırlı da olsa pozitif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.

Yurt içinde, dün Avrupa borsalarındaki düşüşlere paralel gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,96 değer kaybıyla 99.193,03 puandan tamamladı. Dün düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 0,8 azalışla 6,9225'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,90'ın altını gördü. Dolar/TL şu dakikalarda 6,9070 seviyesinde işlem görüyor.

MERKEZ BANKASININ BÜTÇE ANKETİ VE VERİLERİ TAKİP EDİLECEK

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi ve bütçe verileri, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ile Avro Bölgesinde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 99.000 ve 97.200'ün destek konumunda olduğunu aktaran analistler, dolar/TL'de 6,90'ın altında kalıcılık sağlanması durumunda 6,79 seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

15 Mayıs tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

15 Mayıs tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

15 MAYIS 2020 DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 6,9090 liradan alınan dolar, 6,9110 liradan satılıyor.

15 MAYIS 2020 EURO NE KADAR?

7,4650 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,4670 lira olarak belirlendi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1870’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 18 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi.

Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.