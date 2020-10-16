Haftaya rekor kırarak başlayan dolar ve euro kurunda yükseliş piyasaların kapanacağı bugün de sürüyor. Piyasalarında odağında takip edilecek önemli bir veri bulunmazken döviz kurlarındaki son durum merak ediliyor. Bu kapsamda Bir dolar kaç TL? Bir euro kaç TL? Dolar ve euro ne kadar 16 Ekim 2020 ? sorularının cevapları merak ediliyor. İşte detaylar...

BİR DOLAR KAÇ TL?

Dolar, düne göre yüzde 0.04 değişim gösterdi. Dolar alış kuru 7.9338 TL, Dolar satış kuru 7.938 TL’dir.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro düne göre yüzde 0.06 değişim gösterdi. Euro alış kuru 9.2955 TL, Euro satış kuru 9.3407 TL’dir.

16 EKİM 2020 DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

Dolar kuru haftanın dördüncü gününde serbest piyasada 7,9370 liradan alınıyor, 7,9390 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9450 lira olmuştu.

16 EKİM 2020 EURO NE KADAR?

Serbest piyasada 9,2950 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9,2970 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta euronun satış fiyatı 9,3020 lira olmuştu.

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

16 Ekim tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

16 Ekim tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

DOLAR NE OLUR UZMAN YORUMLARI?

Murat Akyol, dolar kurundaki son durumu şöyle yorumladı:

"USD/TL yön arıyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında dün karışık bir görünüm sergilerken TL’nin de benzer bir tablo ortaya koyduğunu söylemek mümkün. Öyle ki gün içinde 7,96 seviyesine kadar yaklaşan USD/TL günün sonuna doğru ise 7,90 seviyesinin altını test ettiğini gördük. Teknik açıdan 7,90’ın altındaki rakamların TL lehine hareket alanı yaratacağını düşünmeye devam ediyoruz. Ancak kurun mevcut durumda bu bölgeden net şekilde uzaklaşmakta zorlanması dikkat çekiyor. 22 Ekim’deki PPK toplantısını ise kurun kısa vadeli yönünün belirleyecek en önemli konu başlığı olarak görmeye devam ediyoruz. TCMB’nin politika faizinde artırım yapmaya devam etmesi durumunda bunun piyasaya da güçlü bir mesaj vereceğini düşünürsek bu yönde bir adımın TL’deki kırılganlığı azaltmasını bekleriz."

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi.

Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.