Dolar kuru ne kadar oldu? (19 Mart 2020 dolar - euro fiyatları )

Yeni tip koronavirüsün ekonomiye olumsuz etkilerini önlemek amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi açıklandı.Paketin açıklanmasının sabahında dolar kuru güne 6,4970 liradan, avro 7,0900 liradan güne başladı.Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,4600 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0510 lira olmuştu.

ABD'de Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 9 bin 345'e, ölü sayısı ise 150'ye yükselirken, New York borsası, salgının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle dün günü sert düşüşle tamamladı. Dow Jones endeksi, 3 yılın ardından ilk kez 20.000 puanın altına geriledi ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 6,3 azalışla 19.898 puandan tamamladı. S&P 500 endeksi yüzde 5,2, Nasdaq endeksi yüzde 4,7 değer kaybederken, dolar endeksi, güvenli liman arayışındaki yatırımcı alımları ile yükselişini sürdürdü. Dün yüzde 1,7 değer kazanan dolar endeksi, 101,7 ile 3 yılın zirvesine çıktı.

KOVİD-19'UN YAYILMASI ENDİŞELERİ ARTIRIYOR

Analistler, Kovid-19 salgınının yayılma hızının, ekonomiye etkilerine ilişkin endişeleri artırdığını, buna bağlı olarak petrol fiyatlarında tarihi düşüşlerin görüldüğünü, borsalardaki enerji devi şirketlerin fon ve hisselerindeki sert gerilemenin piyasalardaki panik havasını beslediğini söyledi.

Brent petrolün varil fiyatı, dün 24,3 dolarla 17 yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından günü bir önceki kapanışa göre yüzde 8,2 azalışla 26 dolardan tamamladı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 20 doların altını test etti ve yaklaşık yüzde 18 değer kaybıyla 22 dolardan kapanış yaptı.

Söz konusu gelişmelere karşın merkez bankaları ve ekonomi yönetimlerinin finansal istikrarı tekrar sağlamak adına attığı adımlar da birbirini takip ediyor. Faizler tarihi düşük seviyelere çekilirken, ABD Merkez Bankası (Fed) attığı adımlara dün yenisini ekledi. Fed, yatırımcıların nakde yönelmesiyle birlikte baskı altında kalan para piyasası yatırım fonlarına destek için finans krizi dönemindekine benzer bir acil durum programı başlatmak için düğmeye bastı.

Avrupa Merkez Bankası ise (ECB) dün gece telekonferans yolu ile gerçekleştirdiği acil toplantı ile Kovid-19 salgınının yol açtığı ekonomik yavaşlama ile mücadele için 750 milyar avro tutarında varlık alım programı başlatma kararı aldı.

ECB'nin acil toplanmasının en önemli sebeplerinden birinin tahvil piyasasındaki sıkışıklık olduğunu ifade eden analistler, alınan tedbirlerin etkisinin şimdilik sınırlı kaldığını bildirdi. Analistler, özellikle İtalya ve Yunanistan tahvillerindeki satışların panik havasında olduğunu, buna bağlı olarak avronun dolar karşısındaki düşüşünü sürdürdüğünü kaydetti.

Dün bu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 5,56, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 4,05 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 5,94 değer kaybetti.

ABD ve Avrupa borsalarındaki negatif seyir, Asya piyasaları ile yeni güne de taşındı. Japonya'da açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 0,4 ile beklentilerin hemen altında kalmasına karşın küresel piyasalardaki satış dalgası ile kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 8 değer kaybetti.

EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI

Yurt içinde, Kovid-19 salgınında hasta sayısının 191'e, ölü sayısının 2'ye çıkması sonrası ekonomiyi destekleyecek adımlar da sıklaştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Çankaya Köşkü'nde başkanlık ettiği Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, 100 milyar liralık "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini açıkladı.

Özellikle perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizayon sektörlerinin yanı sıra ihracatçı şirketler için uygulanacak destekler dikkati çekerken, Türk Hava Yolları için de gerekli tüm adımların atılacağı belirtildi.

Dün BIST 100 endeksi, yüzde 1,38 değer kaybederek günü 85.576,61 puandan tamamlarken, yüzde 1,4 artışla 6,4859'dan kapanış yapan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,5010 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve ekonomi yönetimlerinin aldığı tedbirlerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, veri gündeminde ise ABD'nin ödemeler dengesinin öne çıktığını söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.000'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 80.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, dolar/TL'de ise 6,55 direncinin öne çıktığını kaydetti.

19 Mart tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

19 Mart tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

DOLAR KURU NE KADAR OLDU? 19 MART 2020

Kapalıçarşı'da 6,4950 liradan alınan dolar, 6,4970 liradan satılıyor.

EURO NE KADAR? 19 MART 2020

7,0880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0900 lira olarak belirlendi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1870’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 18 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi.

Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.