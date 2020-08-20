Dolar kuru ne kadar oldu? (20 Ağustos 2020 dolar - euro fiyatları )

Geçtiğimiz hafta rekor kıran dolar ve avro kurundaki yükseliş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın bir müjde vereceğini açıklamasının ardından yurt içi piyasalar, pozitif ayrıştı.Öte yandan döviz fiyatlarında yaşanan artışın ardından Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, iç piyasalar açısından dikkatle takip edilecek.

BIST 100, ENDEKSİNE 'MÜJDE' DOPİNGİ

Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını bildirmesinin ardından dünya borsalarından pozitif ayrışarak enerji hisseleri öncülüğünde yüzde 2,95 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.120 puanın üzerinde tamamladı.

BIST 100 endeksi 1.124,71 puanla 30 Temmuz'dan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gün içinde 7,2131'e kadar gerileyen ve 7,2913'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,2960 seviyesinde işlem görüyor.

ABD MERKEZ BANKASI: BELİRSİZLİK SON DERECE ARTTI

Küresel piyasaların odağında bulunan, ABD Merkez Bankası'nın 28-29 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları dün akşam yayımlandı. Tutanaklarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve buna karşı alınan önlemlerin ABD ve yabancı ülkelerdeki ekonomik faaliyet üzerinde etkili olmaya devam ettiği belirtilerek, "Salgının ekonomik etkilerine ilişkin belirsizlik son derece arttı ve salgına bağlı şokun olağan dışı doğası ekonominin gelecekte nasıl bir gelişim göstereceğine ilişkin değerlendirmeleri normalden daha zor hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

New York borsası, Fed tutanaklarının ardından günü düşüşle tamamlarken, teknoloji devi Apple'ın piyasa değeri, borsa tarihinde bir ilke imza attı ve 2 trilyon dolara ulaştı. Dow Jones endeksi yüzde 0,31, S&P 500 endeksi yüzde 0,39 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,57 değer kaybetti.

Avrupa tarafında ise dün ABD borsalarında satışların etkisini artırması öncesinde kapanan pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58 değer kazandı.

Londra ve Brüksel arasında yedinci faslı başlayan serbest ticaret anlaşması müzakerelerinde, gelecek ay içerisinde uzlaşmaya varılması konusunda umutlu olunduğu açıklamaları pay piyasalarını desteklerken, dün yayımlanan verilere göre temmuzda yıllık enflasyon Avro Bölgesi'nde yüzde 0,4'e, İngiltere'de ise yüzde 1'e yükseldi.

ABD ile Çin arasındaki gerilimin artacağı endişeleri ile bugün Asya borsalarında sert düşüşler görüldü. ABD'nin Hong Kong'la bazı ikili anlaşmaları iptal edeceği haberi ile kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,7, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 değer kaybetti.

Fed tutanakları sonrası doların değer kazanmasına bağlı olarak dün yüzde 3,6 değer kaybederek 1.929 dolara gerileyen altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında artan risk algısı ile kayıplarının bir kısmını telafi etti ve 1.942 dolara çıktı.

MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Açıklanacak makroekonomik verilerle birlikte ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin taraflardan gelebilecek açıklamalar, Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.150 seviyesinin direnç, 1.100 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinde değişim beklemiyor. TCMB, temmuz ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakmıştı.

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

20 Ağustos tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

20 Ağustos tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

20 AĞUSTOS 2020 DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 7,3020 liradan alınan dolar, 7,3040 liradan satılıyor.

20 AĞUSTOS 2020 2020 EURO NE KADAR?

8,6460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6480 lira olarak belirlendi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1870’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 18 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi.

Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.