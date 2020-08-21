Dolar kuru ne kadar oldu? (21 Ağustos 2020 dolar - euro fiyatları )

Geçtiğimiz haftalarda rekor kıran dolar ve avro kuru yeni haftanın ilk günlerde yükselişini sürdürmüş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde açıklamasıyla düşüşe geçmişti. Piyasaların merakla beklediği müjde bugün açıklanacak. Piyasalar kararın ne olacağını beklerken dış basında yer alan doğal gaz bulunduğu iddialarının ardından Petkim ve TÜPRAŞ'ın hisselerinde hareketlenme yaşandı.

İç piyasalarda müjde açıklamasına odaklanırken küresel piyasalar, öncü imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine odaklanacak.

ABD'de dün pay piyasalarında, ABD ile Çin arasındaki gerilimin düşeceği beklentileri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumu haber akışı ile pozitif bir seyir izlenirken, ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları sonrası görülen dolar endeksindeki yükselişin kalıcı olmaması dikkati çekti.

Dolar endeksi, dün 93,2'yi görmesinin ardından düşüşe geçerek, 92,6 seviyesinde dengelendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,17 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,32 değer kazanırken, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,06'lık kazançla rekorlarına devam etti.

Dün, ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson'ın geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının son aşama denemelerine, 60 bin gönüllü üzerinde eylülde başlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Öte yandan piyasalar üzerindeki baskı unsurlarından biri olan ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin endişeler de Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklama sonrası azaldı. Açıklamada, iki ülkenin ocakta imzaladıkları 1. faz ticaret anlaşmasındaki durumu değerlendirmek üzere gelecek günlerde görüşme kararı aldığı aktarıldı.

Avrupa tarafında, ABD'de alımların güçlenmesinden önce kapanan borsalarda satıcılı bir seyir izlendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,14, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,33 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,61 değer kaybetti.

Bugün Asya borsalarında, ABD ile Çin arasındaki gerilimin azalabileceğine yönelik beklentilerle yükselişler görülüyor. Japonya'da imalat sanayi PMI verisinin 46,6'ya yükselerek beklentileri aşması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 değer kazandı.

PİYASALARIN GÖZÜ ERDOĞAN'DA OLACAK

Yurt içinde, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjde" açıklamasıyla enerji hisselerinde yoğunlaşan alımların dün de devam etmesiyle BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 artışla 1.126,80 puandan tamamladı. Dün 7,2991'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,2830'dan işlem görüyor

FİTCH'İN TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ İZLENECEK

Analistler, bugün Erdoğan'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını, öte yandan piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin de takip edileceğini ifade etti.

Yurt dışı veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak öncü imalat, hizmet ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.150 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

21 Ağustos tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

21 Ağustos tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

21 AĞUSTOS 2020 DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 7,2760 liradan alınan dolar, 7,2780 liradan satılıyor.

21 AĞUSTOS 2020 2020 EURO NE KADAR?

8,6500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6520 lira olarak belirlendi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1870’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 18 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi.

Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.