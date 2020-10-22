Geçtiğimiz hafta rekor kıran dolar ve euro kurunda son günlerde yaşanan düşüş sürüyor. Piyasalar bugün Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu. Döviz kurlarındaki son durum merak ediliyor. Bu kapsamda Bir dolar kaç TL? Bir euro kaç TL? Dolar ve euro ne kadar 22 Ekim 2020 ? sorularının cevapları merak ediliyor. İşte detaylar...

BİR DOLAR KAÇ TL?

Dolar, düne göre yüzde 0.16 değişim gösterdi. Dolar alış kuru 7.8216 TL, Dolar satış kuru 7.829 TL’dir.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro düne göre yüzde 0.14 değişim gösterdi. Euro alış kuru 9.273 TL, Euro satış kuru 9.2816 TL’dir.

22 EKİM 2020 DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

Dolar kuru haftanın dördüncü gününde serbest piyasada güne düşüşle başladı. Dolar, 7,8220 liradan alınıyor, 7,8240 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8320 lira olmuştu.



22 EKİM 2020 EURO NE KADAR?

Serbest piyasada 9,2740 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9,2760 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta euronun satış fiyatı 9,2940 lira olmuştu.

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

22 Ekim tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

22 Ekim tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

DOLAR NE OLUR UZMAN YORUMLARI?

Murat Akyol, dolar kurundaki son durumu şöyle yorumladı:

"TL güç kazanmaya çalışıyor. USD/TL hafta başından bu yana 7,90 seviyesinin altına doğru denemeler yaparken gerek paritede teşvik paketi beklentisi ile artan yukarı yönlü eğilim gerekse içeride TCMB’nin faiz artırımına gideceğinin fiyatlanması bu seviyeden giderek daha faza uzaklaşılmasını sağlıyor. Kısa vadeli indikatörler aşağı yönlü eğilimin devam edebileceğine yönelik sinyaller verirken TCMB’nin piyasa beklentisine paralel olarak politika faizinde 200 baz puan civarında bir artırım yapması TL açısından önemli bir destekleyici unsur olacaktır. Öyle ki, bu yönde bir senaryo GLP faizini %15 seviyesinin üzerine taşıyacağı için TCMB’nin hareket alanını genişleteceği gibi TL’nin kırılganlığının azalmasına da katkı sağlayacaktır."

PİYASALARIN GÜNDEMİ

Bugün yurt içinde Merkez Bankası faiz kararı, yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güven endeksi, ABD haftalık işsizlik başvuruları ve bu akşam canlı yayında gerçekleşecek Trump ile Biden tartışmasının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.225 puanın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 1.240 puan seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 1.200 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını tahmin etti. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ila 200 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 12,25 olurken, beklentiler yüzde 11,75 ila yüzde 15 arasında yer aldı.

24 Eylül'deki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi.

Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.