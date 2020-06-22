Dolar kuru ne kadar oldu? (22 Haziran 2020 dolar - euro fiyatları )

Serbest piyasalarda dolar kuru yeni haftanın ilk gününe 6,80 seviyelerinde, avro kuru ise 7,60 TL seviyelerinde başladı.Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8440 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6850 lira olmuştu.

Küresel piyasalar, geçen hafta yoğun haber ve veri akışı ile dalgalı bir seyir izlemesinin ardından yeni haftanın açılışında karışık bir görünüm sergiliyor.

Geçen hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının neden olduğu endişeler, beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve merkez bankalarının genişlemeci adımları ile dalgalı bir seyir izleyen küresel piyasalar, haftalık bazda yükseliş kaydetti.

ABD'de artan Kovid-19 vaka sayısındaki artışa karşın makroekonomik verilerde görülen beklentilerin üzerindeki toparlanma, pay piyasalarını desteklemeye devam ediyor. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,8 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,56 değer kaybetse de endeksler haftalık bazda yükseliş eğilimini korudu.

Haftalık değer kazancı yüzde 4'e yaklaşan Nasdaq endeksi ise cuma günü yatay bir seyir izledi.

Analistler, ABD'de özellikle güney kesimlerindeki eyaletlerde Kovid-19'a yakalanan genç sayısının ciddi oranda artış gösterdiğini belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ancak piyasalardaki ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliğin halen devam ettiğini kaydetti.

Avrupa tarafında, cuma günü pozitif seyreden borsalar, haftalık bazda da ortalama yüzde 3 değer kazandı. Sterlin ve avronun, dolar karşısındaki değer kaybı ise İngiltere Merkez Bankası'nın varlık alım programını artırması sonrası devam etti. Geçen haftanın son işlem gününde Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,40, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,10 yükseliş kaydetti.

Sterlin/dolar paritesi, geçen hafta yüzde 1,5 değer kaybetmesi sonrası bugün Asya piyasalarında yüzde 0,3 prim yaparak 1,2390 seviyesinde dengelendi.

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüş kaydetti.

MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Yurt içinde, işlem hacmi rekorları ile yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,99, haftalık bazda ise yüzde 3,44 değer kazanarak 113.611,89 puanla 26 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını yaptı. Cuma günü 6,8529'a gerileyen dolar/TL ise bugün düşüş eğilimini sürdürerek 6,8420 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bu haftanın veri gündeminde, perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısı ve ABD'nin büyümesi, yarın ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin öne çıktığını söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.200 seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirten analistler, 112.000 puanın destek konumuna geldiğini, dolar/TL'de ise 6,80-6,85 bandının takip edileceğini kaydetti.

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

22 Haziran tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

22 Haziran tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

22 HAZİRAN 2020 DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 6,8400 liradan alınan dolar, 6,8420 liradan satılıyor.

22 HAZİRAN 2020 2020 EURO NE KADAR?

7,6620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,6640 lira olarak belirlendi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1870’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 18 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi.

Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.