Dolar kuru ne kadar oldu? (23 Temmuz 2020 dolar - euro fiyatları )

Koronavirüs salgını nedeniyle serbest piyasalarda dolar ve avro kurunun yükselişi bir nebzede olsa dururken bugün yurt içinde Merkez Bankasının açıklayacağı faiz kararı beklenecek. Küresel piyasalarda ise dalgalı bir seyir hakim etkili oluyor.

ABD ve Çin arasındaki artan gerilime rağmen ABD hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tedarikine yönelik Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile anlaşma yapması ve açıklanan konut satışları verisinin ardından dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi.

Dün açıklanan verilere göre ABD'de ikinci el konut satışları, haziranda bir önceki aya göre yüzde 20,7 ile tüm zamanların en yüksek artışını kaydetti.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,62, S&P 500 endeksi yüzde 0,57 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

Avrupa tarafında ise Avrupa Birliği'ne üye ülkeler arasında varılan ekonomik destek paketi anlaşması sonrası pay piyasalarındaki yükseliş kalıcı olmadı ve dün endekslerde düşüşler görüldü.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,51, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,32 düşüş kaydetti. Avro/dolar paritesi ise yükseliş eğilimini sürdürerek analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1,16 seviyesini test etti. Parite, 1,1601 ile Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmesi sonrası şu dakikalarda 1,1580'den işlem görüyor.

Bugün Asya borsalarında da satıcılı bir seyir izleniyor. ABD ile Çin arasında artan gerilimin etkisiyle kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 geriledi.

Yurt içinde ise dün 117.500-119.500 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışının hemen üzerinde, 118.079,91 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin yanı sıra TCMB'nin bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısının takip edileceğini bildirdi.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ

Veri gündeminde ise yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ABD'nin işsizlik başvurularının öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.000 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu, 121.000 puanın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin bugünkü toplantıda politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. 25 Haziran'daki son TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında da politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

23 Temmuz tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

23 Temmuz tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

23 TEMMUZ 2020 DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 6,8450 liradan alınan dolar, 6,8470 liradan satılıyor.

23 TEMMUZ 2020 2020 EURO NE KADAR?

7,9300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,9320 lira olarak belirlendi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1870’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 18 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi.

Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.